Efter smæk i røven på tv: Nu anmelder hun

Alex Bozarjian har efter at være blevet smækket i røven på direkte tv valgt at anmelde manden, der gjorde det

En tv-reporter, der dækkede et motionsløb i Georgia, har trukket overskrifter, efter et videoklip af at hun blev smækket bag i en mandlig løber har ramt de sociale medier.

Nu har reporteren Alex Bozarjian besluttet sig for at anmelde manden til at politiet, fordi hun ifølge eget udsagn følte sig chikaneret og krænket af manden.

Det skriver NBC News.

Thomas Callaway, der er manden bag hændelsen, er nu under efterforskning.

Alex Bozarjian var ude og dække løbet lørdag, da nogle løbere begyndte at bevæge sig ind foran kameraet, som hun talte til.

Pludselig kom en mandelig løber bagfra og smækkede journalisten på numsen, inden man ser ham løbe væk derfra.

'Til manden der smækkede min røv på live TV her til nogen: Du krænkede, objektificerede og ydmygede mig', skrev hun på Twitter efter hændelsen. Videoen af overgrebet var også med i den 23-åriges opslag.

Se også: Kvindelig reporter raser: Smækket i røven på live-tv

Mange kvinder i samme situation

Til CBS This Morning fortalte Alex Bozarjian, at hun mener, tweetet blev så stort, fordi mange andre kvinder har stået i den samme situationen.

- Hvad det her handlede om var egentlig, at denne her mand tog noget fra MIN krop. Han går væk fra de andre løbere, kommer op bag ved mig, og han slår mig hårdt. Det var et ret voldsomt slag, fortæller hun i interviewet.

Thomas Callaway har ringet til tv-stationen WSAV to gange for at undskylde og fortælle, at det ikke var hans mening at gøre hende ondt.

- Det gider jeg faktisk ikke debattere, fordi det er mig, der ved, om det gjorde ondt, fortæller hun i interviewet.

Selvom reporteren har fået meget støtte, er der også flere, der har skrevet til hende, at det var hendes egen skyld, fordi hun stod i 'skudlinjen'.

- Måske er det fordi folk ikke ved så meget om at lave tv direkte, lyder det i interviewet.

Foto: WSAV-TV

'Er meget ked af det'

Thomas Gallaway er efter eisoden blevet bandlyst fra alle løb i fremtiden og til tv-stationen fortæller han, at han accepterer straffen, og at han er ked af det.

- Jeg er glad for at få muligheden for at dele min undskyldning. Det var en forfærdelig handling og en stor fejl. Jeg er ikke den person, som folk udstiller mig som. Jeg er ikke perfekt, og jeg begår fejl. Jeg beder om tilgivelse, og jeg beder om, at min undskyldning bliver accepteret, fortæller han.

Alex Bozarjian overvejer nu, om hun vil godtage undskyldningen.

- Jeg tror, det vigtigste er, at han tog min kontrol, og jeg prøver at tage den tilbage. Og uanset om jeg tilgiver eller ej, så vil jeg tage mig min tid til at beslutte det.