Efter smitte til koncert: Flere tusinder opfordres til test

Er du en af de mange tusinder, der skrålede med på 'Blitz, Baby' til Jung-koncert i Royal Arena i København torsdag i sidste uge, bør du hurtigst muligt blive testet for smitte med coronavirus.

Sådan lyder den kraftige opfordring, som er blevet sendt via mail til alle koncertgæsterne mandag aften.

Gælder også de vaccinerede

Flere smittetilfælde er nemlig sidenhen blevet registreret blandt deltagerne, der befandt sig på gulvet, oplyser booking-bureauet United Stage i mailen, hvor også Ticketmaster står som afsender.

'Vi har været i kontakt med smitteopsporingen, som opfordrer alle, også færdigvaccinerede eller tidligere smittede, til at blive testet hurtigst muligt,' skriver de.

I mailen opfordres der ydermere til, at man følger myndighedernes retningslinjer og bliver testet på fjerde- og sjettedagen efter koncerten.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser til Ekstra Bladet, at det er i orden at nøjes med at få foretaget en antigentest - bedre kendt som en lyntest - hvis man har deltaget i koncerten.