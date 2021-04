Efter 'Sofagate': - Jeg skulle have grebet ind

Et møde mellem repræsentanter for EU og Tyrkiet har vakt furore

Der var der tre topledere og kun to stole. Den ene stol var til den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan. Den anden var til Charles Michel, præsident for Det Europæiske Råd.

Til stede var også formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen. Hun blev nødt til at tage sofaen.

Episoden, som fandt sted tirsdag på et møde mellem EU og Tyrkiet i landets hovedstad, har vakt stor opsigt. De to repræsentanter for EU er nemlig sidestillede, og derfor burde de begge, ifølge protokollen, have fået en stol.

Den ene mand i rummet og von der Leyens kompagnon, Charles Michel, fortryder nu, at han ikke greb ind. Det fortalte han fredag i et interview til det belgiske medie LN24.

Vrede i EU over klodset tyrkisk stolediplomati

- Selvfølgelig fortryder jeg

Charles Michel fortæller i interviewet, at han fortryder, han ikke gjorde noget ved, at Ursula von der Leyen blev behandlet anderledes end ham selv.

- Selvfølgelig fortryder jeg det billede, der er blevet tegnet efter interviewet. At der skulle være en eller anden form for tilsidesættelse af Ursula von der Leyen og kvinder generelt, lyder det i interviewet.

- Du siger, du fortryder det. Betyder det, at du ville gøre noget ved det, hvis du kunne gå tilbage i tiden, spørger den belgiske journalist.

- Jeg har gennemspillet episoden 150 gange i mit hoved, og jeg gad godt gå tilbage i tiden for at kunne gøre noget ved situationen, svarer Charles Michel.

Ursula havde allerede reageret

Præsidenten siger også, at hans ikke-reaktion var et valg, han aktivt tog, fordi Ursula selv viste sin utilfredshed med situationen.

- Meningen var jo ikke, at jeg skulle underbygge den frustration, Ursula allerede havde udtrykt. Så jeg valgte ikke at gøre noget. Det var måske en fejl, men mødet skulle ikke handle om kønsdebat, derimod om forholdet mellem Tyrkiet og EU.

Charles Michel fortæller, at han og Ursula fik øjenkontakt umiddelbart efter, hun satte sig i sofaen. Og her oplevede han, at hun var klar til at stoppe mødet. Det valgte hun ikke at gøre.

