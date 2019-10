Efter sort skærm: Fans raser

Et af verdens mest populære computerspil Fortnite er i øjeblikket lukket ned. Det er fansene bestemt ikke glade for

En sort skærm med en lille, blå ring.

Det er alt, hvad spillere af det populære spil Fortnite kan se i øjeblikket. Spillet er nemlig blevet lukket ned efter en stor begivenhed inde i spillet, hvor nogle raketter ødelagde hele banen.

Der spekuleres på livet løs om, hvad resultatet af lukningen bliver, men sikkert er det, at der vil ske nye ting i spillet.

Utilfredse

Selvom det trækker overskrifter i medier over hele verden, så er fans ikke tilfredse - de vil bare gerne spille spillet.

De officielle Fortnite-konti på diverse sociale medier er blevet tømt for indhold, mens profilbillederne er blevet lavet om til det samme sorte hul, som der er inde i spillet.

På Twitter streamer kontoen blot live inde fra spillet. Her sidder i skrivende stund 17.000 mennesker og ser på det samme sorte hul, mens mange andre streamer præcis det samme på platformen 'Twitch'.

Mange har skrevet kommentarer til opslaget på den officielle Twitter-konto - og de er ikke glade.

'VI KAN IKKE SPILLEEEEE,' skriver brugeren HYPEX, mens brugeren Asmongold blot skriver 'SKYND JER'.

Brugeren Ozzie spørger apatisk, 'Hvad er det meningen, jeg skal lave nu?'. Han får dog et køligt svar fra en anden bruger: 'Gå udenfor.'

'Spildt min tid'

Andre er mere kritiske over for valget om at lukke spillet helt ned i en periode.

'Jeg tror, det her har dræbt Fortnite for mig. Havde svært ved at holde interessen i de sidste par uger, men jeg havde planlagt at bruge min søndag på at se begivenheden og prøve de nye ting, som ved de andre begivenheder.'

'Jeg føler, at Epic (Producenten af Fortnite, red.) personligt har spildt min tid for at få et viralt marketing-øjeblik,' skriver brugeren /u/TooResponsible på Reddit i en tråd om begivenheden.

Mange har tilsyneladende valgt at bruge tiden på at lave memes, som bliver produceret i overflod.

I Danmark har nedlukningen af spillet muligvis en endnu større påvirkning, end den har andre steder i verden, da efterårsferien netop er startet.