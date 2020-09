Efter stigende smittetal: Politiet kan lukke parker ned uden advarsel

De festglade københavnere skal ikke danse for tæt i Nørrebroparken i aften. Skulle det ske bliver området lukket.

- Jeg vil sige, at det er meget sandsynligt, at Nørrebroparken bliver en 'advarselszone'. Men det er ikke et krav, at vi advarer, før vi lukker parken ned med et opholdsforbud.

Sådan lyder udmeldingen fra Peter Dahl, der er chef for beredskabet i Københavns Politi. Efter stigende smittetal skærper de deres fokus på nattens fester.

- Når smitten nu stiger i København, og vi har fået et klart signal fra sundhedsministeren om, at hvis ikke tallene falder, så kan vi risikere lokale restriktioner. Så er det klart, at tolerancegrænsen for, hvilken opførsel vi kan tåle, er lavere i forhold til covid-smitte.

København er gået i rød

Antallet af nye smittede i København den sidste uge er nu over de alarmerende 30 per 100.000 indbyggere.

Hvis København var en udenlandsk ferie-ø, ville de danske myndigheder derfor fraråde rejser til hovedstaden.

Det skaber bekymring - også hos Københavns Politi, der opfordrer til omtanke, selv når den tredje øl rammer.

- Det er klart, at vi vil være strengere. Det er vi nød til. Det kan godt være, at jeg er naiv, men jeg håber at borgerne i København - og især de unge, tænker over at tallene er steget.

Hos politiet mener de, at alle har et ansvar for, at vi undgår lokale restriktioner.

- Jeg kan se, at der var demonstrationer for ikke at lukke gymnasier. Så er man også nødt til at gøre en indsats, for at gymnasierne ikke skal lukke ned. Så må man tænke over, hvor mange man er sammen, og hvordan man er sammen, siger Peter Dahl.