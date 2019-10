Efter stor skuffelse: Godt nyt for Danmark

PHALABORWA, SYDAFRIKA (Ekstra Bladet): Det var med vantro i stemmen, auktionsleder Peter Maskell tirsdag solgte Britta Nielsens luksuriøse safarihytte for 200.000 sydafrikanske rand svarende til 91.480 danske kroner.

På forhånd havde man forventet, at tirsdagens auktion ville indbringe et millionbeløb i danske kroner, men da det sidste hammerslag faldt stod fiaskoen lysende klart.

Britta Nielsens sydafrikanske ejendele i og omkring det misligholdte luksushus i Phalaborwa kunne kun indbringe knap 400.000 danske kroner.

Hus røg til chok-pris: Det fik staten for Brittas ejendele

Penge til Danmark

Et lille plaster på såret er dog, at den sydafrikanske kurator for boet i Phalaborwa forsikrer, at den sydafrikanske stat ikke ligger beslag på pengene, som det ellers har været frygtet.

- Når køberne har betalt, bliver pengene udbetalt til de danske myndigheder. Jeg har endnu ikke fået en bankkonto fra den danske kurator, men det forventer jeg snart at få, siger den sydafrikanske kurator Eugene Nel.

Der kan dog gå en rum tid, før pengene er Danmark i hænde.

I gennemsnit tager det i Sydafrika tre måneder fra købet af en ejendom er foretaget til sælger får sinepenge.

Eugene Nel forventer, at langt de fleste penge fra dagens salg ender i den danske statskasse. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Derfor skal man forvente, der går en del tid, før provenuet for huset og grunden kan sendes til Danmark, forklarer Eugene Nel.

Kuratoren forsikrer samtidig, at der ikke går nogle penge til de sydafrikanske myndigheder. De eneste penge der bliver fratrukket beløbet er udgifterne til auktionen samt hans arbejdsløn.

Hvad det beløb løber op i, kan han ikke oplyse på nuværende tidspunkt.

Forventede flere millioner kroner

Forud for auktionen havde Peter Maskells ekspert i ejendomshandler vurderet boligen til at have en værdi på omkring 660.000 kroner.

Den vurdering skuffede fælt og resten af auktionen gik som bekendt ikke meget bedre.

Peter Maskell (længst th.) er særdeles skuffet over dagens udbytte. Særligt salget af Britta Nielsens hus skuffer ham. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det var da også en sammenbidt Peter Maskell der kommenterede salgene efter auktionen.

- Meget skuffende. Huset blev solgt uhyre billigt, sagde Peter Maskell.

Eneste lyspunkt blev Britta Nielsens limited edition Land Rover Defender, der blev solgt til den nette sum af 130.360 kroner, hvilket nogenlunde matchede vurderingsprisen.

Samlet set indbragte ejendelene 863.000 sydafrikanske rand, svarende til knap 400.000 danske kroner.

Land Rover Defenderen blev solgt til en pæn pris. Interesserede købere var kommet langvejs fra for at byde på bilen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det sidste i Sydafrika

Mandag fortalte kurator for Britta Nielsen, advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten, til Ritzau, at auktionen er sidste del af den sydafrikanske del af sagen for hans vedkommende.

- Man kan sætte et flueben på den sydafrikanske del af sagen. Det, man sælger, er det, der er, bortset fra nogle indeståender på bankkonti, sagde Boris Frederiksen.

Nye oplysninger om, hvor der kan hentes flere penge, vil dog blive undersøgt. Derfor vil repræsentanter fra Kammeradvokaten også være til stede under straffesagen mod Britta Nielsen, når den begynder 24. oktober.

Indtil videre har Britta Nielsen ifølge Kammeradvokaten ikke samarbejdet om at finde flere værdier i sagen, så statens tab kan mindskes.

- Hun er ikke forpligtet til at tale med kurator. Jeg har ikke indtryk af, at hun har sagt meget til nogen. Vi må se, hvad der kommer frem i straffesagen, siger Boris Frederiksen.

Efter auktionen skal Boris Frederiksen godkende salgene endeligt, før de kan blive videregivet til deres nye ejermænd. Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra ham til auktionen.