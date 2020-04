Efter svenske choktal: Trækker coronarapport tilbage

De svenske sundhedsmyndigheder udgav tirsdag en rapport, der konkluderede, at der ville være 600.000 smittede med corona i Stockholm 1. maj - den er nu trukket tilbage grundet fejl

Det er graverende regnefejl, der har fået Folkhälsomyndigheten (de svenske sundhedsmyndigheder, red.) til at trække en omstridt rapport tilbage.

Rapporten, der blev fremlagt på et pressemøde tirsdag, konkluderede, at der ville være 600.000 smittede med coronavirus i Stockholm 1. maj. Men tallene stemmer ikke overens, fortæller Folkhälsomyndigheten i et tweet.

'Vi har opdaget en fejl i rapporten, og lige nu går rapportforfatterne materialet igennem en gang til. Vi publicerer rapporten igen, så snart det er klart.'

Vi har upptäckt fel i rapporten och just nu går rapportförfattarna igenom materialet igen. Vi publicerar rapporten igen så fort det här är klart. — Folkhälsomyndigheten (@Folkhalsomynd) April 22, 2020

Myndighedens pressechef, Christer Janson, er i gang med at finde ud af, hvor analysen er gået skævt. Derudover har Folkhälsomyndigheten ikke flere kommentarer.

'Vi går igennem al data for at se, om det er fejl i den. Det tager lidt tid,' skriver pressechefen til SVT Nyheter.