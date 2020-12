Efter syv timer i kø: Hit med pengene

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

'Hvor er det elendigt og uprofessionelt. Det værste er, at I er SÅ LIGEGLADE med jeres kunder. Det er da dem, I skal leve af - Det bliver et nej her fra!'

Kunderne, som Michelin-restauranten Kokkeriet dagen igennem har ladet stå ude i kulden, får nytårsaften selv den koldeste skulder fra kunder, som manden bag ovenstående kommentar på firmaets Facebook-profil. Der bliver også delt mange kommentarer her.

'Håber virkelig I overvejer kompensation til dem der valgte at holde ud, fryse og bruge en stor del af deres nytårsaften på at hente deres bestilte og betalte mad.Og naturligvis FULD refusion til dem der pga kulde opgav,' skriver en anden samme sted som reaktion på, at firmaet tidligere på aftenen meget overraskende valgte at udskamme kunder, der var så frække at bede om pengene tilbage:

'Gæster der insisterer på refundering synes vi ikke hører hjemme nogen steder, da vi på alle mulige måder er mere end klar og kan ikke selv få refunderet vores vare nogen steder,' skrev firmaets ledelse i et opslag på Facebook, der blev slettet, efter op mod 300 havde kommenteret det.

Samme metode brugte firmaet under en tilsvarende, men noget mindre sag tilbage i 2012.

Absolut ingen kommunikation

Også Dorte Holm, der er en af de mange ramte kunder, giver heller intet for Kokkeriets nu slettede forklaringer om, at man skam godt vidste, at der ville komme en kæmpe kø.



- Vores mænd står lige nu i kø på 7. time, og der er fortsat 30 i køen foran dem, fortæller hun sent nytårsaften til Ekstra Bladet fra sit hjem, hvor der er samlet to mindre familier med børn.

- Vi henter også mad til en tredje familie, som vi kender, på Amager. Men de har i stedet måtte spise mad fra McDonalds.

- Og hvis vi er heldige her, kommer maden måske hjem klokken 21.30, hvor jeg og børnene stadig venter.



Hun mener som andre vrede kunder på ingen måde, at Kokkeriet kan være dets opførsel bekendt. Slet ikke efter at familien talte med restauranten onsdag, hvor der intet blev nævnt om, at man forventede en kæmpe kø.



- Vi lavede de sidste aftaler om, hvordan maden skulle pakkes. Men de sagde intet. Og siden har vi ingen sms, mail eller anden kommunikation fået. Intet.

Her er opslaget fra Kokkeriet, som hundredvis kommenterede på. Der var ikke skyggen af en undskyldning i det, og absolut ingen løfter om kompensering af de ramte kunder. Kokkeriet slettede det imidlertid efter nogle timer, efter hundredvis havde skældt ud på firmaet i det. Skærmdump

Grådig opførsel

Dorte har da også et meget klart råd til ledelsen hos den nu skandaleramte Michelin-restaurant. Ikke mindst til chefkokken Sammy Shafi:



- Alle skal naturligvis have deres penge tilbage. Og jeg mener alle. Også selvom vi sagtens kan klare os uden pengene. Det er det bare ikke alle, der kan, hvor nogen måske har sparet op og nu er nødt til at vente på maden.



- Og nej, jeg skal ikke have et gavebevis, som de spiste kunderne af med sidst, det gik galt. Jeg sætter aldrig mine ben på den restaurant.



- De skal simpelthen ikke have lov til at tjene penge på så grådig en opførsel, hvor de ødelægger nytårsaften for så mange.

Nu er det sket: Frygtede 'komplet katastrofe'

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra ejer Sammy Shafi.

Her er menuen Forret: Jomfruhummer, butternut squash og bisque Mellemret: Kulmuleterrin, muslingesauce og sprød kartoffel Hovedret: Oksehøjreb, rødbede og trøffelsauce Dessert: Chokolademousse, solbær og karamel

