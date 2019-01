Efter syv ugers adskillelse: Se den rørende genforening

Længslen efter at se familien igen skulle blive den bærende drivkraft for Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen, der nu har krydset Atlanterhavet i robåd

- Det, der virker, det er at tænke på at komme hjem til dem, man elsker. Så kan du satanedme hive i de årer, det kan jeg love dig for.

Mads Vangsø er klar i spyttet, da han fortæller om tidspunktet, han og Lasse Wulff Hansen indså, at konkurrencen om at komme først over Atlanterhavet i deres robåd, ikke længere gav dem nok 'krudt'.

Lige så stille blev tanken om at se deres kære igen i stedet drivkraften, der skulle bære dem frem mod målet på Antigua.

Her ankom værten og soldaten onsdag eftermiddag dansk tid - og på kajen stod deres elskede klar til at tage imod.

For Mads Vangsø betød det blandt andet et gensyn med sin kun syv måneder gamle datter, og for Lasses vedkommende et smækkys af sin Sanni, som han tirsdag - via tekstbeskeder mellem øen og robåden - kunne fejre fire måneders bryllupsdag med.

Tårene var svære at holde tilbage, da Sanni Wulff Hansen blev genforenet med 'Lange'.

- Hvordan er det at se hinanden, Lasse?

- Mega fedt. Det er helt vildt. Det er ubegribeligt.

Med kys og kram klaret, 'efter-fotos' taget, var det tid til et af hjemkomstens øvrige højdepunkter; det første rigtige måltid siden afrejsen.

Og vi sad med til bords, da dryppende tænder blev sat i den vel nok bedste burger, de to herrer nogensinde har fået.

Mads og Lasse bliver på Antigua den næste uges tid for at holde en yderst velfortjent ferie med deres familier, men du kan selvfølgelig læse meget mere om de to, deres rejse og såvel fysiske som mentale forandring her på sitet de kommende dage.

Lasse og Mads er ikke de eneste, der krydser Atlanten disse dage.

14 af dette års 28 deltagende både i kapsejladsen 'Talisker Whisky Atlantic Challenge' er allerede kommet i mål, men de har alle haft tre eller flere roere ombord.

De to danskere kunne derfor med en klar føring tage sejren, som den første toer-båd, der kom i havn.