Efter tårnhøje smittetal: Borgere opfordres til test

Billund Kommune har et incidenstal på over 200, og derfor opfordres alle borgere i kommunen nu til at lade sig teste

Medarbejdere i Billund Kommune er blevet sendt på gaden for at opfordre borgerne til at lade sig teste for coronavirus med det samme, fordi incidenstallet er kommet op på 203,2.

Det skriver TV2.

Den seneste uge er der registeret 54 nye tilfælde af coronavirus i Billund, hvilket gør kommunen til den med det tredjehøjeste smittetal målt pr. indbygger. Kun overgået af Høje-Taastrup og Mariagerfjord med incidenstal på henholdvis 262,8 og 213,2.

Det er ifølge TV2 især landsbyen Stenderup-Krogager, der er hårdt ramt. Her har de et incidenstal på 484.

Lene Bruun, der er leder af sundhedsstaben i Billund Kommune siger til TV2Syd, at medarbejdere har været ude og lægge flyers i postkasser, og at der er blevet sendt sms'er til folk ud fra, hvor de bor.

Hun håber, at de tiltag vil føre til, at mange borgere lader sig teste, og at man derfor ikke behøver lukke kommunen helt ned.