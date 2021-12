Efter testkaos: Nu opjusterer de

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Der har været travlt ved hurtigtest-stederne i disse dage, men nu opjusteres testkapaciteten til knap en halv million om dagen.

Det oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed i en pressemeddelelse.

'Der er travlt på teststederne rundt om i landet pga. den stigende coronasmitte. Derfor opskalerer myndighederne nu kapaciteten for coronatest, så der samlet kan foretages 490.000 om dagen i det landsdækkende net af teststeder', skriver styrelsen blandt andet i pressemeddelelsen.

Pcr-kapaciteten opskaleres fra 170.000 til 190.000 tests om dagen over den kommende uges tid, og hurtigtests opskaleres fra 200.000 til 300.000 tests om dagen.

Løber stærkt

Meldingen kommer blandt andet, efter at der er blevet løbet rigtig stærkt ved hurtigtest-stederne.

- Behovet stiger nærmest hver dag, siden vi er blevet bedt om at åbne op igen, siger Trine Baadsgaard, der er presseansvarlig for Copenhagen Medical, til Ekstra Bladet.

Det samme gør sig gældende for pcr-testcentrene i Region Hovedstaden.

'Der er ingen tvivl om, at der løbes stærkt ude i vores pcr-testcentre. I takt med at smitten stiger, stiger behovet for test også,' oplyser Region Hovedstaden Akutberedskab i en mail.

Men på trods af det tårnhøje antal coronasmittede og de lange køer ved testcentrene er testkapaciteten lavere nu, end den for eksempel var i marts.

Ifølge Justitsministeriet var der i marts over 400 faste teststeder i Danmark, mens det tal ifølge regionerne i øjeblikket er 341.

Tårnhøj smitte

Travlheden skyldes blandt andet et rekordhøjt antal coronasmittede, og dermed er der blandt andet mange nærkontakter, som lader sig teste.

Derudover lader flere sig teste, inden de skal til julefrokost, og hvad der ellers hører højtiden til.

Region Hovedstaden Akutberedskab oplyser, at de løbende tilpasser testtiderne, så der er reserveret tider til, at børn og nære kontakter kan blive testet.

'Skal man have en ’sikkerhedstest’, for eksempel hvis man skal på besøg hos familie og venner, kan man i stedet bruge en hurtigtest,' skriver akutberedskabet i en mail.

Det er ikke kun i disse dage, at man oplever lange køerne ved teststederne. I videoen her ses køen tilbage i starten af november, som ligeledes strakte sig langt.

Travle perioder

Ved hurtigteststederne er der ligeledes tryk på kedlerne.

Hos Copenhagen Medical, som udfører hurtigtests i Region Hovedstaden, er man ikke oppe på samme testkapacitet som tidligere på året. Det betyder også længere køer ved teststederne.

- Sådan er det desværre lige nu. Der er nogle spidsbelastningsperioder, hvor der kommer rigtig mange mennesker, siger Trine Baadsgaard.

Copenhagen Medical har på nuværende tidspunkt 4500 ansatte, og deraf er cirka 1100 på vagt om dagen, og de tester 50.000-60.000 personer dagligt.

Ved genåbningen og indførelsen af coronapas i maj havde Copenhagen Medical cirka 8500 ansatte, hvoraf omkring 2500 dagligt var på vagt, og de testede op til 150.000 personer om dagen.

Nu har Styrelsen for Forsyningssikkerhed som beskrevet opjusteret testkapaciteten.