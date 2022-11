Efter tilbagekald af fiskefrikadeller: Fiskefabrik skal betale 60.000 kroner

Virksomheden Jeka Fish A/S er blevet pålagt at skulle betale en bøde på 60.000 kroner for at have solgt fiskefrikadeller, der kan have indeholdt listeria

Efter syv personers sygdom blev koblet til fundet af listeria i fiskefrikadeller fra virksomheden Jeka Fish A/S, blev flere produkter tilbagekaldt tidligere på måneden.

I en kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen fremgår det nu, at virksomheden er blevet pålagt et bødeforelæg på 60.000 kroner.

I rapporten står der blandt andet, at 'der vil være risiko for, at virksomheden har markedsført farlige fødevarer i form af fiskefrikadeller i flere varianter'.

Listeria i seks ud af 20 prøver

Det fremgår desuden, at der ved prøver taget 24. oktober blev påvist listeria i seks ud af 20 prøver, og det var på baggrund af disse prøver, at de første partier blev tilbagekaldt.

Senere blev yderligere produkter tilbagekaldt af sikkerhedshensyn.

Virksomheden har accepteret bødeforelægget på 60.000 kroner. Det fortæller direktør hos Jeka Fish A/S Halldór Arnarson til Ekstra Bladet.

- Bødeforelægget accepterer vi, og sådan er det. Vi er rigtig kede af det, siger han.

- Men vores produkter produceret efter 1. november er listeria-fri, og vi har løst det her problem.

Igangsat nye tiltag

- Hvad har I gjort for at sikre, at det ikke sker igen?

- Vi har gjort grundigt rent - faktisk fire gange - med en særligt grundig listeria-rengøring. Vi har også været i gang med at igangsætte tiltag for at få øget vores sikkerhed, og vi tager faktisk flere listeria-tests dagligt, lyder det.

I en pressemeddelelse 9. november oplyste Statens Serum Institut, at et dødsfald hos en person over 70 år kunne kobles til listeriafund i fiskefrikadeller. Vedkommende var en af de syv, der var blevet syg efter at have spist fiskefrikadellerne.

- Ved sammenligning af bakterier fra patienter og prøver fra Jeka Fish har vi fundet, at bakterierne er helt ens, sagde Luise Müller, epidemiolog i SSI, i pressemeddelelsen.

- Sammenholdt med, at patienterne har oplyst, at de har spist fiskefrikadeller, viser dette, at smitten er kommet herfra.