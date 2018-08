Efter tørkesommer: Sådan bliver august

DMI er nu klar med sin månedsprognose for august

Selvom nogle dele af det smukke danske kongerige har set et par dråber vand over de seneste par dage, har sommeren langt fra sluppet sit jerngreb om landet.

- Vi kan forvente fire uger, der følger op på den sommer, vi allerede har haft, siger Herdis Damberg, meteorolog hos DMI.

- Det ser både varmt og tørt ud overordnet.

Til trods for at der kan være en smule mere nedbør på vej, skal man ikke få for høje forventninger, hvis man hungrer efter vand.

- Der kan stadigvæk godt komme noget nedbør, men når man ser på den store skala, er det ikke nok til at bryde med tørkeindekset, der ligger så højt lige nu.

- Vi skal have en helt anden vejrtype til, før tørken tager fra.

Knastør jord

Den regn, der de seneste dage er faldet pletvis rundt om i landet, har slet ikke været nok til at gøre op med den tørre jord.

- Vi havde noget nedbør i lørdags, men da det har været så tørt, suger jorden det simpelthen ikke op.

- Det dur ikke at få 40 millimeter i løbet af en time. Men det skal sile stille og roligt ned i løbet af en dag, så jorden stille og roligt bliver fugtig og kan suge nedbøren, siger meteorologen.

Lidt koldere

I denne uge kan vi faktisk se frem til, at de bliver en lille smule køligere end de 30 grader, det meste af landet har smagt på.

- Mod weekenden ser det ud til, at temperaturerne falder ned til under 25 grader. Men stiger igen i næste uge.

- Samtidig forventer vi, at gennemsnitstemperaturen i august ender tre grader over normalen.

Her kan du se, hvordan Danmark så ud, inden tørken ramte: