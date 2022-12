Efter topmøde: Indgår nyt samarbejde

Den belarusiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, har indgået en aftale om udvikling af militært udstyr med Putin. Samtidig siger den russiske præsident, at 'fjender' forsøger at forhindre Belarus og Rusland i at smelte sammen

Belarus og Rusland slår endnu engang pjalterne sammen.

Senest er de to statsledere blevet enige om at udvikle militært isenkram sammen.

Samarbejdet blev annonceret tidligere mandag, da de to statsledere havde overstået et møde i Belarus' hovedstad, Minsk, skriver norske Dagbladet ifølge det statslige, russiske nyhedsbureau RIA.

De to statsledere mødtes for første gang siden 2019 i Belarus' hovedstad, Minsk, mandag 19. december.

Fælles fodslag

Derudover fortalte Putin, at de to lande har diskuteret et fælles 'defensivt territorium', skriver RIA.

Putin siger ifølge Reuters, at samarbejdet skal ses i lys af, at 'fjender af Rusland' forsøger at forpurre de to landes samarbejde.

- Vores fjender forsøger at stoppe Ruslands integration med Belarus, siger Putin ifølge nyhedsbureauet.

RIA oplyser samtidig, at de to lande fortsat vil afholde militærøvelser sammen.

- Vi kan ikke beskytte Belarus' uafhængighed alene, siger Lukasjkenko, der bliver kaldt Europas sidste diktator, ifølge Reuters.

Samarbejdet fra helvede stod klart, da Rusland angreb Ukraine 24. februar fra både russisk og belarusisk territorium.

Ukrainsk frygt

Topmødet blandt de to statsledere giver dybe panderynker i Ukraine, der frygter en ny storstilet russisk offensiv mod Ukraine.

- Under mødet vil der blive lagt planer for yderligere aggression mod Ukraine og involvering af de hviderussiske væbnede styrker i operationen mod Ukraine – ifølge vores mening især på landjorden, siger Serhiy Nayev, der er kommandør i den ukrainske hær, ifølge The Guardian

Ukraines topgeneral, Valery Zaluzhniy, sagde ifølge the Economist forrige uge, at russerne er i gang med at mobilisere 200.000 soldater til en storstilet offensiv, der kan komme fra øst, vest eller fra Belarus allerede i januar.

- Jeg er ikke i tvivl om, at de vil gøre et nyt forsøg på at indtage Kiev, siger han.



Militær aktivitet

Ifølge The Guardian har der været konstant militær aktivitet fra russisk og belarusisk side, hvor Rusland brugte sin nære allierede som affyringsrampe i et mislykket angreb på Kiev i februar.

Moskva og Minsk har siden oprettet en fælles regional enhed af styrker i Belarus, mens de samtidig har afholdt adskillige militærøvelser. Senest blev tre russiske krigsfly og et luftbåret varslings- og kontrolfly udsendt fra netop Belarus.

Udenlandske diplomater siger, at Lukasjenko 'er stærkt afhængig af russisk støtte', men samtidig skriver The Guardian, at det ville være et 'meget upopulært træk' i hjemlandet for Lukasjenko, hvis han frigiver tropperne til Ruslands krig i Ukraine.

Flere militæranalytikere peger på manøvren som et trick for at få Ukraine til at indsætte flere styrker i nord, så de er mere udsat for russiske angreb andre steder i landet.