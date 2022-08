Efter torden og skybrud: Knastør sommer på vej

Så er der igen gode nyheder på vejrfronten.

Efter en tid med regn, torden og lidt køligere temperaturer, kan vi igen se frem til 25-30 grader og knastørt sommervejr.

Sådan lyder fra DMI søndag formiddag.

Onsdag vender det

Ifølge vagthavende ved DMI er det på onsdag, du igen skal have fundet de kort bukser frem.

- Man kan sagtens sige, at sommeren kommer tilbage med fuld kraft. Det bliver tørt, solrigt og med temperaturer mellem 25 til 28 grader over hele landet, siger meteorolog Bolette Brødsgaard.

- Fordi det bliver så klart og vindstille, vil temperaturerne om natten falde ned til omkring 10 grader.

Fantastisk weekend

Ikke nok med at sommeren kommer igen, så bliver den endda også bedre hen mod weekenden.

- Når vi rammer fredag, lørdag og søndag ser det ud til, at vi kan komme op og ramme de 30 grader - stadig tørt og ingen skyer, siger Bolette Brødsgaard.

Det fine sommervejr skyldes et højtryk over England, som forskydes mød øst og lægger sig henover Danmark.

Og det ser ud til at fortsætte et godt stykke tid frem, så hvis du er en af de heldige foran en computerskærm, er det med at få rykket frokostpausen udenfor den kommende tid.