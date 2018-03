Efter trafikkaos og dødsfald: Nu giver politiet bilister en opsang

Mandag har en tæt tåge over specielt den sydlige del af Danmark skabt et næsten uset trafikkaos med stribevis af uheld. Nu kommer politiet med en opsang til de danske trafikanter på vejene, som ikke har scoret mange point i myndighedernes bog i løbet ad mandagen.

Syd- og Sønderjyllands Politis Twitter-profil har således været særdeles aktiv hele mandagen, hvor man flere gange har set sig nødt til at løfte pegefingeren over for bilisterne.

To dræbt i ulykker på motorvej

Først på dagen forsagede store uheld lange køer på den Sønderjyske Motorvej, fordi folk ifølge politiet ikke holdt nok afstand. Derefter begyndte flere at vende rundt og køre mod færdselsretningen til stor frustration for myndighederne. Uheldene krævede også to dødsfald, som flere angiveligt fik taget billeder af og lagt på de sociale medier, før politiet havde haft mulighed for at underrette de pårørende.

Ole Aamann, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, fortæller til Ekstra Bladet, at dagen har været mere kaotisk end normalt:

- Det er klart, at de mange uheld og forskellige situationer har skabt et stort pres herinde i dag.

Mandagens tætte tåge og dise nåede at forsage tre store uheld, hvor flere biler og lastbiler var involveret. Politiet melder også om to ældre personer, der er afgået ved døden.

Ved de tre større uheld på sønderjyske motorvej i formiddags var i alt fire lastvogne og 11 personbiler involveret. De to dræbte er to mænd fra Tinglev-området på henholdsvis 70 og 81 år. De var kørende sammen i en bil, som blev klemt mellem to lastbiler. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 12. marts 2018

Vagtchefen forklarer i forlængelse af tweetet, at man har ændret på de registrerede køretøjer, som har været involveret i uheld mandag:

- Vi har korrigeret til seks lastvogne, og så skal vi tilsvarende ned på ni personbiler. Det viser sig, at de her kø-uheld er blevet fejlregistreret, men det er rettet nu. Vi har ikke det nøjagtige tal på tilskadekommende, men mange sidder til undersøgelse lige nu, kan jeg blot sige.

Han slår samtidig fast, at de mange uheld især skyldes manglende afstand:

- Det er simpelthen på grund af, at man har kørt alt for tæt, som det ofte er tilfældet ved sådanne uheld på motorvejen, siger Ole Aamann til Ekstra Bladet.

Folk vendte om på motorvejen

Allerede hen på morgenstunden skabte de store uheld og lange køer så meget utilfredshed hos flere billister, at de højest overraskende begyndte at vende rundt på motorvejen og køre imod færdselsretningen. Det fik igen Sydjyllands Politi til tasterne med en opfordring:

Flere uheldssteder på sønderjyske motorvej. Flere begynder at vende og køre mod færdselsretning. LAD VÆRE! #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 12. marts 2018

Hold nødspor fri til redningspersonale. Vend ikke om på motorvejen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 12. marts 2018

Ole Aalmann fortæller, at der ikke er oprettet sager mod de hensynsløse trafikanter, men samtidig er han klar i mælet, når det kommer til den manglende forståelse fra bilisternes side:

- Vi får flere meldinger om folk, der vender rundt og kører imod færdselsretningen. Det er helt uhørt at gøre sådan. På motorvejen kører man én retning.

Delte billeder af tilskadekommende

Midt på dagen kunne flere medier berette, at ulykkerne på den Sønderjyske Motorvej havde kostet to personer livet. Senere stod det klart, at der er tale om to ældre mænd fra Tinglev-området i aldrene 70 og 81 år. Men før politiet kunne nå at underrette de pårørende, havde flere lagt billeder op af ulykkerne på de sociale medier:

Forestil dig, at det var din far, mor, dit barn eller din kone i et af køretøjerne. Lad være med at tage fotos og LAD VÆRE med at lægge dem på nettet! #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 12. marts 2018

Vi kan se, at der er folk, der lægger fotos på de sociale medier fra de alvorlige ulykker. Det er respektløst overfor de involverede og deres pårørende. Lad nu være! #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 12. marts 2018

Vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi vil dog ikke give sin vurdering af, om det er fornuftigt af folk at lægge sådanne billeder op på sociale medier:

- Moralen og etikken vil jeg ikke kommentere. Det er ikke ulovligt at tage billeder i det offentlige rum, så det tilkommer ikke mig at udtale mig om, siger Ole Aamann.

Ifølge Dansk Meteorologisk Institut er der forsat risiko for tåge og diset i de sydøstlige egne i aften, og derfor opfordrer politiet fortsat folk til at være opmærksomme, køre forsigtigt og holde afstand: