Efter tragisk dødsfald: Ingen skal dø på den måde

Pigerne på Hjortholm: 16 måneder efter Ayda blev anbragt på Hjortholm Kostskole, tog hun sit eget liv. Anbringelsen var dybt præget af mistrivsel og selvmordstanker, og Aydas far kritiserer kommunen for deres håndtering

Ved du noget? Skriv til journalisterne på eb-sikker@protonmail.com

Alarmklokkerne ringede ikke bare én, men mange gange.

Hjortholm Kostskole og Høje-Taastrup Kommune vidste, at Ayda havde selvmordstanker.

At hun blev tiltagende mere trist, at hun havde konkrete planer om selvmord, og at hun i dagene op til hørte stemmer, der fortalte hende, at hun skulle gøre det.

Det viser en gennemgang af mere end 2000 siders sagsakter fra Høje-Taastrup Kommune, som Ekstra Bladet har fået indblik i via Aydas familie.

Ayda var den anden 15-årige pige, der med halvanden uges mellemrum i november sidste år afgik ved døden efter at have begået selvmord på kostskolen, der er et socialpædagogisk opholdssted for udsatte børn.

Annonce:

- Jeg vil gerne hjælpe andre børn og andre familier. Kommunen skal gøre noget og hjælpe hurtigst muligt, så ingen mister sit liv på den måde, siger Aydas far, Tahir, om sin motivation for, at hans datters historie bliver fortalt.

Ekstra Bladet har undersøgt forløbene op til begge selvmord, hvilket har fået eksperter til at efterspørge et øget fokus på sociale tilbuds kompetencer i forhold til selvmordsforebyggelse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Ingen forældre skal opleve det samme som mig, fortæller Aydas far, Tahir. Foto: Anthon Unger

- De gør ikke noget

Som Ekstra Bladet har kunnet afdække, vurderede en psykologundersøgelse fra sommeren 2022, at Ayda ikke var 'velplaceret' på Hjortholm Kostskole.

I undersøgelsen fremgik det også, at hun ønskede, hun var død.

På det tidspunkt havde hun været på skolen i et år.

Kommunen havde anbragt hende som følge af en straffesag, som Ekstra Bladet på grund af navneforbud er afskåret fra at beskrive.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Annonce:

På Hjortholm skar Ayda i sig selv, og hun udviklede et hashmisbrug, der ifølge flere kilder med kendskab til stedet er et generelt problem på skolen.

Dokumenterne viser, at både skolen og kommunen var bekendt med det støt stigende hashmisbrug.

I en mail til Aydas sagsbehandler skriver skolen i august, at Ayda 'blev taget af politiet i Næstved med to gram hash på sig,' og at Ayda er bekymret for, at hun ikke kan sove, hvis hun ikke ryger hash. Det vidner 'om et højt og dagligt hashforbrug,' er vurderingen.

Ifølge Aydas far har han løbende gjort kommunen opmærksom på, at hans datter blev tiltagende dårligere på Hjortholm Kostskole.

- Kommunen er så langsom. De gør ikke noget. Hvis de gjorde noget i tide, havde jeg måske stadig Ayda i dag, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Omringet af træer og marker stikker Hjortholm Kostskoles hvide bygninger op fra jorden. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Annonce:

Stemmer og selvmordstanker

I sommeren 2022 blev Høje-Taastrup Kommune underrettet af politiet om, at hun havde fortalt, at hun havde konkrete planer om at begå selvmord. Politiet var blevet involveret, fordi hun, som hun havde gjort flere gange, var stukket af fra skolen.

Underretningen gik videre til skolen, der over for kommunen bekræftede, at Ayda havde selvmordstanker, og at hendes sindstilstand - på trods af psykologhjælp - blev forværret.

Få dage inden den jævnaldrende pige Zoubida begik selvmord, noterede en pædagog i et notat, der også tilgik kommunen, at Ayda begyndte at høre stemmer, der ønskede, hun skulle tage sit eget liv.

'Ayda beskriver to stemmer i hovedet, der ikke har noget køn. Disse to stemmer er present flere gange om ugen, og stemmeføringen koncentrerer sig i vid udstrækning om, at stemmerne ønsker, at Ayda tager sit eget liv,' lyder beskrivelsen.

I notatet bliver det også beskrevet, at Ayda selv har gjort en pædagog opmærksom på stemmerne i hovedet, men at Ayda ikke følte, hun blev taget seriøst.

Artiklen fortsætter under tidslinjen ..

Tidslinje 15. juli 2021 Ayda bliver anbragt på Hjortholm Kostskole, der er et socialpædagogisk opholdssted med en intern skole. 21. september 2021 Omkring tre måneder efter bliver Zoubida anbragt på Hjortholm, fordi kommunen vurderede, at hjemmet var for konflitfyldt. 19. juni 2022 Der bliver udarbejdet en børnepsykologisk undersøgelse på Ayda, der konkluderer, at Ayda ikke er 'velplaceret' på Hjortholm. 30. oktober 2022 I et notat fra Hjortholm Kostskole fremgår det, at Ayda hører stemmer, der ønsker, at hun skal tage sit eget liv. I notatet bliver det også beskrevet, at Ayda selv har gjort en pædagog opmærksom på stemmerne i hovedet, men at Ayda ikke føler, hun bliver taget seriøst. 1. november 2022 Zoubida tager sit eget liv på Hjortholm. 11. november 2022 Ti dage senere tager Ayda også sit eget liv. Vis mere Vis mindre

Annonce:

Selvmord smitter

Et helt centralt element i selvmordsforebyggelse er, at selvmord kan føre til kopiadfærd. En risiko, som Hjortholm også var blevet gjort opmærksom på efter det første selvmord.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i et referat fra en samtale mellem forstanderen og Socialtilsyn Øst, hvor skolen giver udtryk for, at det måske kunne have gjort en forskel, hvis der havde været en fast medarbejder på Ayda.

Tidligere direktør i Socialstyrelsen Knud Aarup undrer sig over, at Hjortholm Kostskole ikke har haft mandsopdækning på pigen, når man vidste, at hun var ekstremt udsat.

- Hvis der er en, der begår selvmord, så skal hele systemet være i alarmberedskab. Og jeg ved fra andre, der driver sådan nogle institutioner, at de simpelthen har forholdsregler, som gør, at der er mandsopdækning døgnet rundt på dem, som er svage, lyder det fra ham.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Tidligere direktør for socialstyrelsen Knud Aarup kritiserer, at Hjortholm Kostskole har blandet mange målgrupper

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Giver anledning til refleksion

Ekstra Bladet har stillet en lang række spørgsmål til både Høje-Taastrup Kommune og Hjortholm Kostskole, men det har ikke været muligt at få svar på dem.

Ekstra Bladet ville blandt andet gerne vide, hvilke tiltag skolen og kommunen iværksatte for at håndtere Aydas selvmordstanker i dagene efter det første selvmord.

Men det står hen i det uvisse.

I en skriftlig udtalelse skriver Hjortholm Kostskoles forstander, Michella Rasmussen, at de har 'den dybeste medfølelse for de berørte'.

'De involverede kommuner, socialtilsynet samt eksterne rådgivere har bakket massivt op om institutionens håndtering, som er sket i overensstemmelse med den tilgående rådgivning,' skriver hun videre.

Ifølge forstanderen har Hjortholm 'intet ønske om eller behov for at påbegynde eller forlænge anbringelser, der ikke tjener den anbragtes bedste.'

I et skriftligt svar oplyser Høje-Taastrup Kommune, at de ikke kan kommentere den konkrete sag, men kommunen erkender, at Aydas selvmord giver anledning til refleksion.

Annonce:

'Det har været et kompliceret og svært forløb, hvor vi har været optaget af at hjælpe så godt som muligt. Der er andre, som ser anderledes på forløbet, og det har vi forståelse for.'

'En ung, som tager sit eget liv, giver altid anledning til refleksion over, om vi som myndighed kunne have handlet anderledes, og til, at vi vurderer, om der skal ske ændringer i den måde vi arbejder på,' lyder det.

Ekstra Bladet bringer kun fornavne på pigerne og deres forældre af hensyn til øvrige efterladte og på grund af sagens karakter. Ekstra Bladet er bekendt med alle medvirkendes fulde identitet.

Læs om Ekstra Bladets etiske overvejelser her.