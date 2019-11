Efter tre bomber i Malmø på et døgn: Nu har farmor fået nok

- Mit farmor-hjerte brød sammen. Nu må det altså være nok.

Sådan lyder det bastant fra den 63-årige farmor fra Malmø, Mona, efter at der kun inden for et døgn sprang hele tre bomber i Malmø i slutningen af sidste uge.

Denne gang kom bombesprængningerne personligt tæt på hele Monas familieliv.

Hendes otte-årige barnebarn Sebastian lå nemlig og sov i sin seng i en lejlighed på Almgården i Malmø, da en af bomberne sprang natten til lørdag. Klokken tre om natten vågnede Sebastian ifølge Mona på grund af en hvæsende lyd, der hurtigt blev efterfulgt af et gigantisk knald fra bomben. Vinduet til den lille drengs soveværelse blev også fuldstændigt smadret af lufttrykket.

Det skriver flere svenske medier heriblandt Aftonbladet

Artiklen fortsætter under billedet

Entreen ved trappen er fuldstændigt smadret af bomben. (Foto: Privatfoto)

Den voldsomme oplevelse chokerede Mona Irene Schultz, der efterfølgende skrev et et kritisk åbent brev til den svenske regering, som du kan se herunder:

artiklen fortsætter under billedet

Monas søn, John bor med sin kone Linda og deres to børn, Sebastian på otte år og Ella på seks år i det hus, der blev ramt af bomben. Deres lejlighed ligger lige bag den port, der blev sprængt i luften.

I det åbne brev til den svenske regering har Mona blandt andet skrevet følgende:

'Nogen havde placeret en bombe udenfor porten til deres trappeindgang. Hele entréen blev blæst ud og taget faldt ned. Adskillige ruder i hele området blev knust. Yderdøren til min søns lejlighed blev blæst ind. Væggen i mit barnebarns soveværelse fik en stor revne. Og der lå glasskår i hele lejligheden. Jeg takker Gud for, at ingen kom fysisk til skade. De psykiske skader kan vi dog ikke bedømme endnu. De kan nemlig komme langt senere'.

Artiklen fortsætter under billedet

Vinduet til otte-årige Sebastians værelse smadrede på grund af bomben. (Foto: Privatfoto)

Skyklapper for øjnene

Således skriver Mona om selv bombe-sprængningen og henvender sig herefter med kritik til den svenske regering:

'At min familie er uskadt er dog ikke regeringens fortjeneste. ...Alle jer, der sidder i Sveriges regering er ansvarlige for, at disse kriminelle bander kan hærge frit, uden at I reagerer. Jer, der sidder med skyklapper for øjnene og leger med almindelige menneskers liv! Jer, der tror, at vi allesammen er lige så blinde, som I selv er. Hvornår vil i åbne jeres øjne og erkende, at i har tabt kontrollen? At I ikke har nogen anelse om, hvordan i skal løse problemerne?'

'Vi almindelige mennesker. Vi ved, at Sverige vort kære fødeland er på vej mod afgrunden, hvis der ikke meget hurtigt gøres noget. I dag tænker jeg og min familie på, om det stadig er trygt at leve i Sverige. Og min gamle mor på 92 har udtrykt den samme frygt.'

Jeg græder af sorg

Mona afslutter med at beskrive sine børnebørns angst efter bombesprængningen:

'Sebastian er 8 og Ella fylder 7 om to uger. Indtil i går aftes var alle hendes tanker optaget af den kommende fødselsdagsfest. I dag er hun og hendes bror to meget bange svenske børn, hvis tilværelse lige er ramlet sammen. Deres farmor græder af sorg over, at deres tillid og tro på det gode nu er rystet i sin grundvold. Og vi spørger regeringen i Sverige, om de overhovedet kan se nogen form for mening i, at vi som borgere nu skal mærke, hvordan det er at blive udsat for bomber og granater'.

'Jeg er i dag fortvivlet, forvirret og dybt bedrøvet'.

Ingen krisehjælp

Monas åbne brev er blevet et viralt hit. Det har allerede fået 7,4 tusinde likes og er blevet delt mere end 14.000 gange. Og der er ingen tvivl om, at det også er blevet læst på regeringskontorerne i Stockholm.

Til Aftonbladet fortæller Mona i øvrigt, at hun er skuffet over, at ingen har kontaktet familien og tilbudt dem krisehjælp.

- Det er vanvittigt, at man ikke kan føle sig tryg i sin egen seng. Hvordan er det blevet sådan her? Hvordan har det fået lov til at gå så langt?

En glasdør i lejligheden blev også smadret af eksplosionen. (Foto: Privatfoto)