Efter Trump-ballade: Dansk NATO-konference aflyst

Danmark skulle i dag have været vært for en NATO-konference i anledningen af 70-året for grundlæggelsen, men efter USA's ambassadør i Danmark nægtede en Trump-kritiker at gå på talerstolen ved konferencen, har arrangørerne Danish Atlantic Council nu valgt at aflyse begivenheden.

Trump-ballade på ambassade i København

Det bekræfter generalsekretær Lars Bangert Struwe i en pressemeddelelse.



- Forløbet er blevet for problematisk, og vi kan ikke stille op i denne situation – endsige bede vore oplægsholdere om det, siger Danish Atlantic Councils generalsekretær, Lars Bangert Struwert i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om den amerikanske forsker Stanley Sloan.

Carla Sands havde meddelt foreningen, at hun ønskede Stanley Sloans tale aflyst, og det blev for meget for Danish Atlantic Council.

- Vi har aldrig været i tvivl om, at Stanley Sloan ved vores konference ville levere et upolitisk og objektiv indlæg. Dette havde Stanley Sloan lovet os. Derfor holdt vi fast i Stanley Sloan som oplægsholder indtil den amerikanske ambassadør krævede, at Stanley Sloans deltagelse blev aflyst, udtaler Lars Bangert Struwe ifølge TV2.

Uønsket

Carla Sands har ikke givet nogen officielt forklaring på, hvorfor Stanley R. Sloan er blevet vraget i ellevte time.

Men ifølge Danish Atlantic Council kommer ordren fra Carla Sands selv.

'Gennem officielle kanaler er Danish Atlantic Council blevet informeret om, at Carla Sands ikke ønsker hans tilstedeværelse på konferencen. Derfor har de krævet, at han bliver fjernet som taler', lyder det i en mail fra formanden for Danish Atlantic Council, Lars Bangert Struwe i en mail til Stanley R. Sloan, som amerikanske Buzzfeed News har set.

Tør ikke ignorere hende

I samme mail udtrykker han sin bekymring.

'Når du kritiserer den amerikanske præsident, så mener vi, at ytringsfriheden er altafgørende i ethvert demokrati, og vi ser ikke en konflikt mellem ytringsfriheden og at deltage som en taler på en international konference'

'Men når det er sagt, så er Danish Atlantic Council ikke i en position, hvor vi kan ignorere instruktioner fra den amerikanske ambassade, når de er så klare og specifikke', skriver han videre.

Stanley R. Sloan har tidligere kritiseret Donald Trumps måde at håndtere sine relationer på tværs af Atlanten. Han fik invitationen til København for omkring ti dage siden.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Stanley R. Sloan og den amerikanske ambassadør Carla Sands.