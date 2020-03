Efter tv-krig: - Alle var ikke lige tilfredse

Mange af Telias tv-kunder slog i bordet, da det tirsdag gik op for dem, at de ikke længere kunne se Discoverys kanaler, eftersom forhandlingerne mellem Telia og Discovery Networks gik i hårdknude.

Nu er en aftale alligevel kommet på plads, men det har været et broget forløb, der har sendt tusindvis af kunder i tv-limbo uden Kanal4, 6'eren og Canal 9.

Se også: Godt nyt til tv-kunder: Telia og Discovery indgår samarbejde

- Vi har beklaget i pressemeddelelsen. Vi valgte først relativt sent i forløbet af melde ud, da vi længe havde en forventning om, at vi ville nå i mål inden kontraktudløb, siger Mads Houe, pressechef i Telia, der uddyber, at reaktioner har været mange:

- Da vi nærmede os udløbet, meldte vi ud, hvad der kunne blive konsekvensen, og der begyndte vi selvfølgelig at få nogle reaktioner fra kunderne. Og da det så blev en realitet, at vi ikke nåede til enighed, og vi ændrede i programudbuddet, gav det selvfølgelig reaktioner fra kunderne. Det havde vi også forventet, og det var ikke alle, der var lige tilfredse med, at vi ikke var nået til enighed.

Kunder raser over Telia: 'Bondefangeri, så det basker'

Endnu er det for tidligt at se, hvordan det har påvirket Telias tv-kundebase på 21.000 mennesker.

Hvad var på spil?

Når det er noget, der har påvirket så mange kunder, er det selvsagt interessant at vide, hvad der har været på spil for de to forhandlings-kamphaner, der først søndag blev enig om en aftale.

Ny tv-ballade: Telias aftale med Discovery Networks ophører

- Jeg vil ikke komme ind på selve forhandlingerne, men vi har hele tiden meldt ud, at vores mål er at nå en aftale med Discovery Networks, så vores kunderne fortsat havde adgang til kanalerne.

- Det lykkedes bare ikke, inden udløbet af vores tidligere kontrakt. Derfor nåede vi til, at kunderne måtte undvære kanalerne et par dage, indtil parterne fandt hinanden. Nu har vi landet en aftale, som vi er godt tilfredse med og har genintroduceret kanalerne til kunderne, siger Mads Houe til Ekstra Bladet.

Hvem har rykket sig mest i forhandlingerne?

- Jeg vil komme ind på selve indholdet.

Se også: Forskere: Virus kan have været her længere end vi troede

Hvorfor ikke?

- Det er forretningssensitivt.

Hvem har så fået mest ud af det?

- Det er en forhandling, så vi er blevet enige. Der skulle gerne være noget i det for alle parter. Først og fremmest får vi mulighed for at levere de kanaler til vores kunder, som de efterspørger.

- I min optik er alle parter glade, afslutter han.

På det til trods meldte Discovery Networks tidligere på ugen, at forhandlingerne gik i stå, eftersom Telia forlangte, at de skulle betale mindre for Discovery Networks indhold end resten af markedet.

I en pressemeddelse fra Discovery Networks melder virksomheden, at de på samme måde er tilfredse med udfaldet selv om forhandlingerne har været lange. Communication Manager i firmaet Casper Felt skriver til Ekstra Bladet, at man ikke har yderligere kommentarer.

Discovery Networks brød samarbejdet med YouSee ved årsskiftet, hvor 1,2 millioner kunder mistede adgangen til kanalerne.

I fremtiden vil det også blive muligt at tilkøbe Dplay i sit Telia-abonnement.

YouSee bløder kunder: 71.000 opsagde abonnement i 2019