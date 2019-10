Efter udskamning af elever: Skoleleder mister job

En lærer var i sidste uge centrum for en række beskyldninger om at ville presse bestemte elever ud af sin klasse på Nordfyn. Det har nu fået konsekvenser for skolelederen

I en lukket Messenger-tråd har en skolelærer forsøgt at koordinere, at to elever skulle presses ud af en 6. klasse fra en skole på Nordfyn.

Sagen har vakt harme blandt en række forældre, og det har medført til en gensidig fratrædelsesaftale med skolelederen, Morten Wettergren.

Den pågældende lærer forbliver dog i sit job.

Det skriver Nordfyns Kommune i en pressemeddelelse:

- Vi er meget opmærksomme på, at alle børn er meget påvirkede af situationen, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at samle dem op, så de kan vende tilbage til en hverdag i skolen med gode rammer for læring og trivsel, udtaler Gitte Høj Nielsen, der til daglig er skole- og dagtilbudschef ved skolen, i en pressemeddelelse.

Overfor BT har mødrene til de to børn stået frem og fortalt om, hvordan læreren i klassen belønnede de bedste elever med slik og kårede klassens dårligste elever.

- Jeg forstår ikke, at voksne kan opføre sig på den her måde, det er børn, det handler om, og det virker helt forkert, at man opfordrer til en heksejagt på børn, der i forvejen har det enormt svært i klassen, sagde Sandie Johnsen, mor til et af de to børn, tidligere til B.T.