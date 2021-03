Efter vaccine-nyhed: Dansk aktie sendt mod skyerne - kortvarigt

Bavarian Nordics morgen-nyheder sendte selskabets aktiekurs i et skriggrønt plus

Da det danske aktiemarked slog dørene op mandag, åbnede Bavarian Nordic-aktien i kurs 247 - en stigning på 22 procent i forhold til fredagens pris.

Den store stigning kommer i kølvandet på, at medicinalselskabet annoncerede, at deres vaccinekandidat var klar til test på mennesker.

Dansk covid-19-vaccine klar til test på mennesker

I skrivende stund er lidt luft dog gået af kurs-ballonen, og aktien handles nu i kurs 217 med en stigning på 7,5 procent.

Milliard-industri

Senest har man set, hvordan en færdigproduceret vaccine kan løfte en virksomheds omsætning med talrige milliarder, da Moderna præsenterede deres regnskab.

Her lød det, at man forventede at hive 100 milliarder i kassen alene i 2021.

Dog skal man ikke forvente at se en dansk Bavarian-vaccine i år.

Det forklarede senioranalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank til Ritzau tidligere mandag.

- Der er lidt usikkerhed om, hvor hurtigt man kan opnå funding af den videre udvikling, og hvor hurtigt man kan få indrullet patienter i de videre studier.

- Så man skal ikke regne med, at de kan have en vaccine klar til sommer eller til efteråret. Vi skal i hvert fald hen i 2022, før vi kan se en potentiel vaccine fra Bavarian, sagde han.