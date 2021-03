Efter vand-kaos: - Det er ikke lort, men jord

Hvis tørsten trækker, er det normalt lige at kunne tænde for hanen og slubre i sig. Bare ikke, hvis du bor på Frederiksberg.

100.000 borgere er stadig ramt af vand med colibakterier. Så mange bakterier at vandet ikke må drikkes uden at have været kogt først.

- Der kommer til at gå flere dage, før vi kan finde kilden og stoppe den. Men vi arbejder på højtryk, siger Rasmus Sielemann Christensen, administrerende direktør i Frederiksberg Forsyning, til Ekstra Bladet.

- Dog er det vigtigt at sige, at det ikke er lort, men jord, lyder det med henvisning til, at man let kan forveksle lortebakterien ecoli med jordbakterien coli.

Advarer mod colibakterier i drikkevand: Her skal du koge vandet

- Vi ved, hvor det ikke er

Tidligere mandag skrev Frederiksberg Forsyning, at de mente, at kilden kom fra det centrale Frederiksberg. Men sådan ser virkeligheden ikke ud længere.

- Havde du spurgt mig tidligere i dag, ville jeg sige, at problemet ville være til at finde i midten af Frederiksberg. Men vores seneste tests viser, at det er for usikkert at sige med sikkerhed, fortæller Rasmus Sielemann Christensen og fortsætter:

- Til gengæld ved vi bedre nu, hvor det ikke er. Vi søger stadig efter kilden.

Vandværket og vandpumpen på Frederiksberg er i dag med fuldstændig sikkerhed blevet udelukket som værende årsag til colivandet.

Samtidig forsikrer Rasmus Sielemann Christensen, at man ikke skal bekymre sig om, hvorvidt det beskidte vand kan brede sig til andre steder i omegnen.

Frederiksberg har siden lørdag ikke kunnet drikke rent vand fra hanen.