Efter vanvids-ulykke på skole: Nu placeres ansvaret

Både Ringsted kommune og virksomheden Dansk Klima Service bærer ansvaret for, at et 250 kilo tungt ventilationsanlæg faldt ned i hovedet på en lærer og to elever, vurderer Arbejdstilsynet

Det var både kommunens og entreprenørvirksomhedens ansvar, at et 250 kilo tungt ventilationsanlæg, der var skruet fast i loftet i et klasselokale, pludselig rev sig løs og faldt ned over en lærer og to elever.

Det har Arbejdstilsynet nu slået fast, skriver sn.dk.

Ulykken gik værst ud over den 61-årige skolelærer Mette Cervin Kolind, der tidligere har fortalt til Ekstra Bladet, at det kostede hende et kompliceret brud på højre skulder samt et voldsomt slag mod baghoved, pande og bryst.

Mette Cervin Kolind efter ulykken. Foto: Per Rasmussen

Den ene af de to elever fik en flænge i ansigtet, mens den anden slap uden alvorlige skrammer. Anlægget blev sat op blot halvanden uge inden ulykken.

To skruer

Arbejdstilsynet kunne konstatere, at det tunge anlæg var blevet 'monteret på en uforsvarlig måde' i loftet med bare to skruer, som var sat fast i krydsfinerplader under et lag gips.

Arbejdstilsynet vurderer, at ulykken var 'en logisk følge af den uforsvarlige opsætning,' hvilket gav virksomheden Dansk Klima Service et påbud.

Ringsted kommune fik et påbud for ikke at have udpeget en lovpligtig sikkerhedskoordinator i forbindelse med udførelsen af arbejdet med at montere det nye ventilationsanlæg.

Uenighed

Hos Ringsted kommune siger teknisk direktør Mette Jeppesen, at man ikke er enig i Arbejdstilsynets konklusion om ulykken.

Ringsted kommune mener, at der i den indgåede kontrakt om arbejdet står beskrevet, at ansvaret for sikkerhedstilsynet er overgået til Dansk Klima Service.

- Vi har meldt tilbage til Arbejdstilsynet at vi mener at det er en misforståelse og det har Arbejdstilsynet valgt at behandle som en klage. Så nu afventer vi både deres og politiets endelige afgørelse, siger Mette Jeppesen.

Dansk Klima Service har ikke ønsket at udtale sig til Ekstra Bladet om sagen.

