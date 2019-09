Efter veganer-brok: Nu vil 2400 kød-elskere grille i hendes have

Veganeren Cilla Carden sagsøgte sin nabo for at grille kød i haven. Nu har 2400 personer meldt ud, at de vil møde op i hendes have og grille kød

En grillfest med 2000 deltagere. Det lyder som en hyggelig komsammen, men for veganske Cilla Carden er det nok noget nær hendes værste mareridt.

Hun kan nemlig ikke udstå lugten af kød, og derfor trak hun sin nabo i retten, da han flere gange grillede kød i sin have, som sendte en dunst af brændt kød ind i Cilla Cardens have.

Men efter hendes brok i medierne vil 2400 kød-elskere nu møde op og grille i hendes have. Det skriver Daily Mail og News.com.au.

Nabostriden i Girrawheen nord for Perth i Australien startede i slutningen af 2018, og i januar måned i år valgte Carden så at hive sin nabo, Toan Vu, og hans hustru i retten, fordi hun ikke kunne gå udenfor og nyde sin have, når de grillede.

Retten afviste dog alle forhold, og hun valgte derfor at tage den med videre til Højesteretten i Vestaustralien. Men også her blev hun afvist i juli.

Historien gik senere viralt, fordi flere medier i hele verden bragte den, og det har fået konsekvenser for CIlla Carden.

Hun fortæller i et interview med Daily Mail Australia, at hun har taget kontakt til sine advokater, efter en person ved navn Bailey Mason har arrangeret en begivenhed på Facebook kaldet 'Community BBQ for Cilla Carden'.

Begivenheden går i al sin enkelthed ud på, at deltagerne møder op og griller i Cilla Cardens have, og mere end 2400 personer har meldt ud, at de deltager i begivenheden, mens yderligere 6500 personer er 'interesserede' i at deltage.

2400 er i skrivende stund tilmeldt begivenheden på Facebook. Foto: Facebook

- Enhver person, som indfinder sig på frøken Cardens matrikel lørdag 19. oktober eller på noget andet tidspunkt i forbindelse med denne begivenhed, vil blive meldt til det vestaustralske politi for ulovlig indtrængen.

- Overvågningskameraer vil blive installeret for at fange på video, hvem der indfinder sig på grunden, og videoen vil blive videregivet til politiet, siger Cardens' advokat, John Hammond.

Cilla Carden understreger ligeledes i interviewet, at hun ikke har noget imod grill generelt, og at hun betragter det som en australsk tradition at grille. Men det har tilsyneladende ikke haft nogen effekt på den planlagte begivenhed.

