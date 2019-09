Efter verdensrekord: Journalist i vanvids-test

Ekstra Bladets journalist Maya Westander forsøger at kopiere den nye verdensrekordholder. Se hvordan hun klarede det her:

København lagde i weekenden asfalt til en ny verdensrekord i halvmaraton. Geoffrey Kamworor fra Kenya løb distancen på de 21 kilometer på 58 minutter og 1 sekund.

Det giver en gennemsnitshastighed på 21,8 km i timen, men hvor hurtigt er det egentlig?

Det tog Ekstra Bladet i Marathon Sport for at finde ud af. Her mødte vi Simone Glad, der ligesom Kamworor tilbagelagde maratondistancen på de københavnske gader og stræder søndag.

Det gjorde hun på en tid på 1.16.40, hvilket indbragte hende en fjerdeplads blandt kvinderne ved årets DM i halvmaraton.

Verdensmestertiden i praksis

I denne omgang slipper Simone Glad for en gentagelse af den lange distance.

Vi vil nemlig bare gerne se, hvor det tager sig ud, når Simone rammer den gennemsnitshastighed, som den nykårede verdensmester Kamworor havde i benene søndag.

Og i 19,2 sekunder havde vi fornøjelsen af det syn. Det kunne tydeligt ses, at det ikke var første gang, Simone fløj afsted på båndet i det tempo. På kortere distancer er hun også vant til den form for spurt, men ovenpå søndagens løb er benene naturligvis noget tunge.

Ekstra Bladet-journalist i aktion

Min nysgerrighed blev dog vakt, da jeg så Simone i aktion i den meget høje verdensrekord-hastighed, og ikke mange minutter efter, at hun forsikrede mig om, at jeg ville kunne opnå hastigheden, stod jeg selv på båndet i Marathon Sport.

Og lad os bare sige det, som det er. 21,8 er afgjort min absolutte topfart. Lidt opvarmning havde måske hjulpet, men mine to sekunder i hastigheden føltes som to for meget.

- Det handler utroligt meget om teknik. Der er rigtig mange, der løber som fodboldspillere, og simpelthen trykker benene for langt bagud. Det gør, at man ikke har særligt mange kræfter til at skubbe afsted, lød det fra Simone om min ikke prangende løbeteknik.

- Når man bliver træt er det vigtigste at tænke på at løfte i knæene. Så kommer man i hvert fald lidt længere, inden man falder sammen.

Se de to kvinder kæmpe med verdensrekord-hastigheden over artiklen.