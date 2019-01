Efter vildt drama i luften: Nu belønnes Leif for sin heltegerning

Fløj med faldskærmsudspringer hængende i en line i en time under sit fly - nu modtager han medalje for sit heltemod

Præcis 20 måneder var der gået, siden pilot Leif Johannsen 3. maj 2017 ud på aftenen formentlig gennemgik en af sit nu 62-årige livs mest nervepirrende oplevelser, da en faldskærmsudspringer pludselig sad fast under hans fly og havde viklet sin ene fod ind i en line.

Situationen udviklede sig selvsagt dramatisk og nervepirrende - både for faldskærmsudspringeren og Leif Johannsen, der på mirakuløs vis formåede at lande på en måde, så både han selv og udspringeren slap uskadt.

3. januar i år - 20 måneder efter det utrolige scenarie ved flyvepladsen Lindtorp i Nordjylland - modtog Leif Johannsen en kuvert fra Carnegies Belønningsfond for Heltemod. I kuverten var en check på 25.000 kroner og et diplom som belønning for, at den 62-årige, pensionerede tjenestemand fra flyvevåbnet med fare for sit eget liv havde reddet en anden person.

- Jeg glemmer selvfølgelig aldrig, hvad der skete den aften, men jeg havde ikke lige forventet, at jeg så forholdsvis lang tid efter skulle anerkendes på denne flotte måde. Det er jeg meget glad for og stolt af, siger Leif Johannsen til Ekstra Bladet.

Hans to døtre på 12 og 16 år kan høres i baggrunden, da deres far for 117. gang bedes om at berette om sin nærmest ufattelige nødlanding og redningsaktion.

Anede ikke, hvad der skete

Cessna-flyet OY-WHL var lettet fra flyvepladsen Lindtorp med tre faldskærmselever, en faldskærms-hopmester og piloten om bord ved aftenstid 3. maj 2017.

De to første elever udførte faldskærmsspring med en statisk line fra 1000 meters højde. Linen udløser automatisk faldskærmen, og efter udspringene trak hopmesteren linen tilbage og lagde den i kabinen.

Man kan på dette billede se faldskærmsudspringeren, Michael Ellegaard, hænge i en line under Cessna-flyet med Leif Johannsen. Foto Mathias Hostrup

Den tredje og sidste elev skulle springe i frit fald fra 2500 meters højde, og faldskærms-hopmesteren sprang først for at kunne følge elevens spring og give feedback. Således var den 45-årige elev, Michael Ellegaard fra Holstebro Faldskærmsklub, alene i kabinen, da han sprang klokken 20.10 og straks mærkede, at en line havde viklet sig fast om hans højre ben. Han hang herefter i højre ankel under flyet med ryggen mod jorden og ansigtet mod himlen i det, der skulle blive hans vel nok længste time i livet.

Pilot Leif Johannsen mærkede et ryk i flyet, men vidste ikke, hvad det skyldtes, og han lod flyet gå nedad for at lande i Lindtorp. Han anede ikke på det tidspunkt, at udspringeren hang fast under flyet.

De to blev gode venner

Faldskærms-hopmesteren landede i mellemtiden på jorden, og han fik akut fat i piloten over radioen og forklaret ham, at en elev hang fast under flyet.

Leif Johannsen skyndte sig at stige til 1500 meters højde, og han forsøgte forgæves at skære linen over med flyets selekniv. Flere manøvrer med flyet fik heller ikke løsnet udspringeren, og en stor redningsindsats blev sat i gang. Brandvæsenet lagde skum ud på en græsbane over en strækning på 200 gange 10 meter.

- Jeg tænker stadig ofte på, hvad der skete, men ikke med angst - nok mere med undren over, hvordan vi klarede det, siger Leif Johannsen, der siden har fået et godt venskab med faldskærmsudspringeren, Michael Ellegaard, som han ikke kendte inden deres vanvittige, fælles oplevelse.

- Jeg satte ham af i et natspring så sent som i onsdags, siger Leif Johannsen, der pønser på at bruge en del af de 25.000 kroner til at dygtiggøre sig yderligere som faldskærmspilot.

