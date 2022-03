Efter voldsom brand: 90 familier uden hjem

Københavns Politi fortæller, at ca. 90 familier nu står uden tag over hovedet efter fredagens voldsomme brand i Vanløse

Den voldsomme brand i Vanløse har ikke ført til nogle tilskadekomne, men ca. 90 familier, som var bosat i det store etagebyggeri på Grøndals parkvej, står nu uden tag på hovedet.

Det fortæller Københavns Politi på Twitter efter en hektisk dag i Vanløse, hvor over 100 brandfolk har kæmpet med at få styr på flammerne.

Politiet skriver også, at Københavns Kommune og forsikringsselskaber har orienteret om mulighederne for genhusning.

Branden brød ud fredag eftermiddag, og efterfølgende kunne beboerne i kvarteret blot se til, imens de mange brandfolk kæmpede en hård kamp mod flammerne, der bredte sig i det store etagebyggeri.

Foto: Kenneth Meyer

I første omgang var meldingen, at branden havde bredt sig over fire opgange, men klokken 15.41 oplyste Hovedstadens Beredskab på Twitter, at i alt cirka 12 opgange var påvirket af branden.

Ekstra Bladets journalist på stedet talte med en beboer fra en af de berørte lejligheder.

Han ønskede ikke sit navn frem, men han fortalte, at han bor på fjerde sal i bygningen. Han var ikke hjemme, da branden opstod, men han fik et opkald fra et familiemedlem, der videregav den rystende nyhed.

Han fortalte, at han selvfølgelig er rystet over branden, men han er i første omgang glad for, at der tilsyneladende ikke er nogen, der er kommet noget til i den hurtigt-voksende brand.

Opdateres ...