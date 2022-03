Efter voldsom gårdbrand: Mand fundet død

En voldsom brand på en gård i Pindsende nær Assens på Fyn har bekræftet til politiets værste bekymring.

En mand i starten af 30'erne er omkommet.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss til Ekstra Bladet.

- Vi har fundet en omkommet mand i det brændte hus. Det er fuldstændigt brændt sammen derude, fortæller han.

Teknikere arbejder på årsag

Politiet fik anmeldelsen natten til søndag klokken 01.10, hvorefter brandvæsenet og politiet sammen hastede til stedet.

Ifølge vagtchefen blev det opdaget, at der var brand i taget, hvorefter der blev ringet 112.

Han fortæller, at teknikerne på området stadig arbejder på en årsag til branden.

Tidligere forlød det, at politiets arbejdshypotese var, at branden er startet i et fyrrum på gården, men vagtchefen fortæller, at teknikerne stadig arbejder på årsagen til branden, og at der ikke kan gives yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.

Henrik Strauss fortæller, at de pårørende er underrettet.