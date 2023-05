Efter voldsom kritik: Direktør er færdig

Han har været sygemeldt de seneste to måneder.

Nu er Jan Strømvig færdig som direktør for Fjernvarme Fyn.

Direktøren sygemeldte sig kort efter, at der var blevet rettet massiv kritik af virksomheden, som beskyldes for social dumping i en stribe artikler af Fyens Stiftstidende og TV 2/Fyn.

Siger tak for nu

Fredag har Fjernvarme Fyn, der stort set udelukkende er ejet af Odense Kommune, udsendt en pressemeddelelse om Jans Strømvigs fratrædelse.

Her er der dog ikke nævnt noget om, hvorfor direktøren pludselig er færdig på posten.

- Jeg vil gerne benytte anledningen til at sige Jan tak for hans mangeårige indsats hos Fjernvarme Fyn, hvor han har været i 29 år; heraf de seneste 13 år som direktør, udtaler bestyrelsesformand Mads Søndergaard Thomsen i stedet.

Også Jan Strømvig taler udenom i et kort svar:

- Det har været spændende at drive en så samfundsvigtig virksomhed som Fjernvarme Fyn og at være med til at sikre varme til borgerne i Odense. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de mange dygtige og dedikerede medarbejdere, siger han blot.

Den tidligere udviklingschef Kim Winther fortsætter som konstitueret direktør hos Fjernvarme Fyn. Han overtog allerede posten, da Jan Strømvig sygemeldte sig i marts.

Bestyrelsen hos Fjernvarme Fyn skriver afslutningsvist, at man nu vil starte en proces for at finde en permanent direktør.