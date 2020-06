Efter voldsom modstand: Overborgmester dropper planer

Efter 'voldsom modstand' har Københavns Kommune og HOFOR valgt at indstille alle planer om at pumpe urenset spildevand fra kloaknettet direkte ud i Øresund.

Det oplyser Københavns overborgmester Frank Jensen (S) i et opslag på Facebook tirsdag aften.

'Det er fuldt forståeligt, at der har været voldsom modstand mod den planlagte udledning af spildevand i Øresund. Vi er kendt over hele verden for vores rene badevand i København, som vi elsker og er så stolte af.

Det skal vi kæmpe videre for. Derfor er jeg også glad for at kunne sige, at vi nu har aftalt med HOFOR, at den planlagte udledning af spildevand, som kun er mekanisk renset, er aflyst,' skriver Frank Jensen.

Københavns Kommune og Gentofte Kommune havde oprindeligt givet tilladelse til, at spildevandsselskaberne Novafoss og HOFOR måtte udlede 290.000 kubikmeter spildevand i Øresund.

Spildevandet skulle udledes, mens der blev arbejdet på en udbygning af Svanemølleholmen i København. Men beslutningen blev mødt af store protester fra både Danmarks Naturfredningsforening og marinebiologer, der mener, at det ødelægger havbunden og miljøet.

Udledningen blev i første omgang udskudt til oktober, men nu har parterne ifølge Frank Jensen givet hinanden håndslag på, at der skal findes en helt ny løsning.

'HOFOR arbejder på højtryk med andre mulige løsninger, og det er min klare forventning, at vi får det løst', lyder det fra overborgmesteren.