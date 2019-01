Efter voldsomt drab på polsk borgmester: Nu går tusindvis på gaden

Tusindvis af mennesker har bevæget sig på gaden i Polen for at ære den myrdede borgmester i Gdansk, Pawel Adamowicz

Det gik dramatisk for sig, da en mand stormede scenen under et velgørenhedsarrangement søndag ved 20-tiden og stak en polsk borgmester flere gange med en kniv.

Borgmester død efter knivstik

I timerne efter angrebet var 53-årige Pawel Adamowicz, der var borgmester i den polske by Gdansk, i særdeles kritisk tilstand. Mandag blev han så erklæret død, efter lægerne forgæves havde forsøgt at redde ham.

Det har mandag aften fået tusindvis af polakkere på gaden for at vise solidaritet og demonstrere mod vold.

Flere nuværende toppolitikere og den tidligere præsident Lecha Walesa var blandt de mange, der deltog under en messe til ære for den afdøde Pawel Adamowicz i løbet af mandagen.

Den tidligere polske præsident Lecha Walesa og marskal for senatet Bogdan Borusewicz deltog mandag i en messe til ære for Pawel Adamowicz. Foto: Ritzau Scanpix/Agencja Gazeta

Gerningsmanden er blevet identificeret som en 27-årig mand, der tidligere har været fængslet for blandt andet bankrøverier.

Drabsmanden blev anholdt på scenen, umiddelbart efter at han havde stukket borgmesteren ned.

Efter angrebet råbte gerningsmanden fra scenen, at han var blevet uretfærdigt behandlet og var ude efter hævn, skriver Associated Press.

- Jeg har været i fængsel, men er uskyldig … de torturerede mig… det er derfor, Adamowicz blev dræbt, lød det angiveligt fra gerningsmanden.

Den polske Indenrigsminister, Joachim Brudzinski, betegner angrebet som ’en ubegribeligt barbarisk handling’.

Samtidig sender EU-præsident Donald Tusk, der er polak, varme tanker til borgmesteren.

- Pawel Adamowicz, borgmester i Gdansk, en mand af solidaritet og frihed, en europæer og min gode ven, er blevet myrdet. Må han hvile i fred, lyder det i et opslag på Twitter fra Donald Tusk.

Adamowicz har været borgmester i Gdansk siden 1998. Han er en del af den demokratiske opposition, der opstod i byen under den tidligere Solidaritet-leder Lech Walesas ledelse.

