Efter voldsomt udbrud: Borgmester tvinger borgere til vaccine

Mæslinger er en ekstremt smitsom luftbåren virus. Den smitter blandt andet via hoste. Viruspartiklerne kan blive hængende i op mod to timer, og man kan dermed blive smittet uden overhovedet at have været i nærheden af den smittede person.

Mæslinger viser sig ved feber, forkølelse og overfølsomhed over for lys. Tre til fire dage ses et udslæt, som starter i ansigtet og bevæger sig ned over kroppen.

En ud af 15 mæslingesmittede får mellemørebetændelse.

Lungebetændelse ses en ud af 25 med mæslinger.

Hjernebetændelse vil ses hos 1 ud af 2500 med mæslinger.

Blodplademangel vil ses hos 1 ud af 3500 med mæslinger.

I Danmark vil få børn takket være gode hospitalsforhold dø af mæslinger.

Alligevel vil mæslinger koste en ud af 2.500-3.000 livet. Dødeligheden er væsentligt højere i udviklingslande: Her dør mellem en og fem ud af 100 mæslingetilfælde.

