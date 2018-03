Efter voldsomt vejr: Nu kommer der et ordentligt lag sne igen

Vinteren er ikke slut endnu, selv om solen og forårsfornemmelserne ramte østlige egne af landet tirsdag.

DMI er netop blevet klar med en vejrudsigt for onsdag, og her er der dårligt nyt til dem, der har planlagt en forårsdag i skoven.

- Der kommer nedbør op sydfra. Det rammer Lolland-Falster i morgen tidlig og breder sig siden nordpå til Fyn og Sjælland, siger vagthavende meteorolog, Henning Gisselø, til Ekstra Bladet.

Nedbøren vil falde som slud og sne. DMI forventer mellem fem og ti centimeter snedække i løbet af dagen.

Og for at det ikke skal være lyv, bliver Jylland også ramt. Det kommer imidlertid først til at ske i løbet af aften- og nattetimerne, oplyser Henning Gisselø.

Modsat sidste uge, hvor sne og blæst i kombination skabte fygning og voldsomt vejr især i den sydøstlige del af Danmark, vil sneen onsdag være tung. Og der kommer ikke megen vind.

- Derfor vil sneen ikke genere på samme måde. Det kan give glatte veje og genere trafikken, men det bliver ikke nødvendigt med bæltekøretøjer i denne omgang, siger Henning Gisselø videre.

Det er slut med frost i dagtimerne ifølge DMI's femdøgnsskema. Men der kommer en omgang sne til hele landet i løbet af onsdagen. Grafik: DMI

Godt nok viser DMI's temperaturskema for onsdag, at der kan komme op til tre graders varme, men Henning Gisselø forventer, at det bliver på steder, hvor sneen endnu ikke vil have ramt. Når først snevejret sætter ind, vil temperaturen falde til et sted lige omkring frysepunktet.

Henning Gisselø fortæller, at perioden med udbredt dagfrost er overstået. Så langt øjet rækker er der positive temperaturer i dagtimerne, og det er formentlig gode nyheder for en del, der er irriteret over den bidende kulde.

- Vi er ovre den periode med kulde, hvor vi også har frost om dagen. Vi kan ikke se nogen temperaturer under 0 grader i dagtimerne. Der vil dog stadig komme nattefrost. Ikke stærk frost. Men på den måde er vi kommet over den varige kulde, erklærer Henning Gisselø.

Om det så også er tegn på, at foråret er på vej, vil Henning Gisselø lade andre om at vurdere.

- Modsat kan vi heller ikke se, at der skulle være tocifrede varmegrader på vej endnu, siger han.

På torsdag kommer der også nedbør. Den vil formentlig være mere våd end onsdagens omgang. Solen kommer vi ikke til at se noget til før om nogle dage.