Efter voldsomt vejr: Vindmølle totalskadet

Natten til mandag måtte en vindmølle lade livet på grund af voldsomt blæsevejr.

Det skriver DR Østjylland.

Vindmøllen står på en mark mellem Harridslev og Vestrup ved Randers. Og her står den altså stadig - dog i en meget ødelagt tilstand.

Burde ikke kunne ske

Beredskabsinspektør Niels Henrik Nielsen fra Beredskab og Sikkerhed Randers fortæller til DR Østjylland, at det endnu er uvist, hvordan blæsten kunne skade vindmøllen.

- Der står fem vindmøller på række, og det er den midterste af de fem, der er havareret, mens de andre har klaret stormen fint. Så der må jo være et eller andet teknisk fejl i møllen, der gør, at der er sket det, som ikke burde ske, siger Niels Henrik Nielsen til mediet.

Vindmøllens vinger hænger i det yderste af glasfiberen, og al indmaden fra dem er fløjet ud og er blevet spredt over området omkring vindmøllen.

Dele af vindmøllens vinger ligger således på marken omkring møllen.

- Vindmøllerne er konstrueret på den måde, at hvis de registrerer en fejl, så skulle møllen gerne blive standset, så den er låst. Og så burde der ikke kunne ske yderligere. Men det er så åbenbart ikke sket i det her tilfælde.

Ingen tilskadekomne

De fem vindmøller står på en mark. Derfor er der ingen mennesker, som har været i fare i løbet af natten, oplyser Niels Henrik Nielsen.

En nærliggende grusvej er mandag morgen blevet spærret af for at forhindre, at folk kommer tæt på den beskadigede mølle. Afspærringen vil foreløbig blive opretholdt for en sikkerheds skyld.