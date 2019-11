Efteråret 2019 er det vådeste nogensinde

Flere skybrud, timevis af silende regn, oversvømmede marker og gader har været karakteristisk for dette efterår.

Natten til fredag har efteråret 2019 nået rekorden som det vådeste efterår nogensinde, siden Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) begyndte at måle i 1874.

Det er rekorden fra 1967 på 327 millimeter i løbet af september, oktober og november, der natten til fredag blev overgået.

- Vi slår rekorden, fordi september og oktober har været rigtig våde. Vi kom ind i november med 260 millimeter nedbør, så på trods af et almindeligt niveau af nedbør i november, er det nok til at slå rekorden.

- Men det er ikke hver dag, vi ser sådan en rekord - det er specielt, Mikael Scharling, der er klimatolog i DMI.

De enorme mængder af nedbør i de seneste måneder betyder, at der ikke er langt til også at slå rekorden fra 1999 på 905 millimeter og dermed rekorden som det vådeste år nogensinde.

Torsdag og fredag er der faldet lige omkring 815 millimeter regn, og dermed er der ikke langt til de 905 millimeter.

Normalt falder der cirka 83 millimeter regn i december - og der er fortsat nogle dage af november tilbage.

- Det kan sagtens tænkes, at vi når deropad og får et rekordtvådt år.

- Sæsonprognosen giver et bud på, at december bliver varm og våd, så der kan være mulighed for, at vi kan slå rekorden på 905 millimeter fra 1999, siger han.

Men efterårets store mængder nedbør er ikke nødvendigvis et hint om, at der vil komme et lige så vådt efterår igen til næste år, understreger Mikael Scharling.

- Men vi ser også en tendens til, at vores efterår bliver vådere og vådere. Derfor er der også sandsynlighed for, at vi også vil opleve et vådt efterår næste år, siger han.

