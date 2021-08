Efteråret banker på: Byger og køligere vejr i vente

Sommeren lakker mod enden. Det samme gør solskinnet, der må vige pladsen for efterårsvejr.

- Vejret vil blive skyet de fleste steder med spredte byger landet over, siger Thor Hartz, vagthavende meteorolog hos DMI.

Det vil være med en smule blæsende vejr fra sydvest ude ved kysterne, hvor hård vind vil melde sig. Helt så slemt bliver det ikke i resten af landet, men sommeren er i hvert fald midlertidigt aflyst.

Både lørdag og søndag fordeler det sig således, at det vil blive køligst i den nordvestlige del af landet, mens landets højeste temperaturer primært vil være at finde på Sjælland.

I den østlige del af landet kommer vil der være helt op omkring de 22 grader, men det bliver skyet og inviterer ikke til en eftermiddag i strandstolen.

Weekenden bliver præget af sommer og regn. Arkivfoto: Emil Agerskov

Sommeren er ikke forbi

Hos DMI er de dog ikke meget for helt at aflyse sommeren for nu.

For selvom der ikke er meget strandvejr i oversigten, så ser det ud til at blive mere stabilt mod enden af næste uge.

- Vi kan se, at der muligvis kommer sommervejr med solskin og høje temperaturer allerede i næste weekend, siger Thor Hartz.

Vejen til sommervejret vil lige umiddelbart være fyldt med bump på vejen, og vejret i denne weekend ser ud til at fortsætte langt ind i den kommende uge helt op til, at sol og varme melder sig sidst på ugen.

