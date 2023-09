Efteråret er her - DMI spår ustadigt vejr

DMI udsendte tirsdag deres månedsprognose, og den ser ikke opløftende ud, hvis du havde set frem til en forlænget sensommer.

Månedsprognosen tegner nemlig et billede af, at det også på vejr-fronten er blevet efterår.

De næste par uger vil vi opleve ustadigt vejr med skyer, regn og byger. Temperaturen vil være lidt over normalen med dagtemperaturer på mellem 15 og 22 grader.

Højtryk i England giver tørvejr i Danmark

Når det ustadige vejr er faldet lidt til ro, kan der dog komme mere plads til at nyde skovens efterårs-farver.

I slutningen af september ser det nemlig ud til, at vi kommer til at opleve flere dage med sol og tørvejr, og et højtryk over Storbritannien kommer til at hjælpe os, hvilket kan give 'god plads til sol'.

Højtrykket kan skubbe lun luft ind over Danmark, og det vil give dagtemperaturer på mellem 15 og 20 grader.

Usikker oktober

Prognosen viser også, at oktobers vejr bliver ustadigt og omskifteligt.

- Et lavtryk kan tage en bane ind mod Skandinavien, og tilhørende fronter vil i det tilfælde give flere dage med regn og skyer, skriver DMI i prognosen.

Men der er måske lidt håb at spore.

DMI tager dog forbehold for, at der muligvis kan bygges et højtryk op over Nord- og Nordøsteuropa, hvilket potentielt vil give os flere tørvejrsdage. Prognosen er dog usikker, når vi når så langt frem i tid.

Månedsprognosen er udsendt tirsdag og gælder til og med 22. oktober.