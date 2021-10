Efterårets måske første nattefrost kan komme onsdag

Den kommende uge byder på klassisk dansk efterårsvejr, og samtidig kan vi få sæsonens måske første nattefrost.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Lars Henriksen tidligt mandag morgen.

- Vi får blandet efterårsvejr. Det vil sige, at vi får dage med sol, men også nogle spredte byger. Og så kan der midt på ugen og igen fredag komme svage fronter indover landet vestfra, siger han.

Temperaturerne vil typisk ligge på mellem 10 og 13 grader i dagtimerne, mens der nogle nætter kan komme lidt frost.

- Der vil være en smule variation i dagene. Mandag kan vi for eksempel godt få en del sol til at starte med, før der kommer skyer i løbet af dagen, siger Lars Henriksen.

- Midt på ugen får vi også perioder med sol, men onsdag bliver det efterhånden mere skyet vestfra, tilføjer han.

Lokal nattefrost

Især natten til onsdag og måske natten til lørdag kan der lokalt forekomme nattefrost.

Om nattefrosten onsdag bliver sæsonens første af slagsen, er endnu uvist. Natten til søndag blev der således registreret mulig nattefrost ved Horsens.

- Men målingen skal først lige kvalitetssikres af vores klimatologer. Det gør man altid for at sikre, at der ikke er tale om en fejlmåling, siger Lars Henriksen.

Ifølge ham er nattefrost ganske almindeligt på denne tid af året.

- Vi er jo et godt stykke henne i efteråret. Og det er selvfølgelig noget, man især skal være opmærksom på, hvis man skal ud i trafikken om morgenen, siger han.

Især inde i landet

Særligt klare morgener med svage vinde skal man ifølge meteorologen være på vagt over for, hvis man eksempelvis skal ud at køre bil.

Nattefrosten vil især forekomme inde i landet, hvor der er koldest.

- Jo længere ud mod kysterne, man kommer, jo varmere bliver det jo. Nattefrosten vil ofte være at finde i lavninger, siger han.