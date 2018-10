Efterårsferien skydes i gang med et brag af en vejrudsigt

Weekenden byder på temperaturer over de 20 grader og med masser af sol

Efterårsferien blev skudt i gang fredag, og mange familier rundt omkring i landet kan se frem til en uges ferie.

Den populære ferie er tidligere blevet kaldt for kartoffelferien, da de små poder blev sendt i ud marken for at hjælpe med kartoffelhøsten.

Selvom man ikke skal i marken, er der ingen undskyldning for at blive inden døre denne lørdag.

- Det er bare med at komme ud og nyde det, siger Steen Rasmussen, der er vagtchef ved Danmarks Meteorologiske Institut.

Lørdagen byder på masser af sol og temperaturer på op omkring de 23 grader. Det bliver varmest i den sydlige del af landet.

- Det bliver godt vejr i dag. Sol og tørt i hele landet. Vi får en let frisk sydlig vind, der blæser med fem til otte meter i sekundet, siger Steen Rasmussen.

I løbet af natten forsætter det klare vejr, men temperaturen falder ned til 10 til 15 grader

Solrig søndag

Der er ingen grund til at at frygte efterårsvejr søndag.

- Det bliver en kopi af lørdag. Dog bliver det smule køligere, vi forventer, at det bliver op til et par af 20 grader, siger vagtchefen ved DMI,

Vinden vil også lægge på samme niveau som lørdagen med omkring syv meter i sekundet.

I løbet af eftermiddagen vil der komme lidt flere skyer sydfra, da en front kommer ind over landet natten til mandag.

Regn mandag

Koldfronten der kommer ind over landet natten til mandag har lavere temperaturer med sig.

- Det kommer til at genere os lidt mandag. Det bliver regnvejr, og vi får lavere temperaturer hele ugen. Typisk efterårsvejr med godt blandet vejr, fortæller Steen Rasmussen.

Regnen kommer først i løbet af eftermiddagen mandag.

Selvom vejret viser sig fra sin bedre side denne weekend, er vi langt fra varmerekorder i oktober måned. Tidligere er der målt 26 grader.