Efterforskes af politiet: Sådan foregår et gangbang hos ekspolitiker

Den tidligere politiker Per Zeidler har arrangeret over 150 gangbangs, og de foregår oftest på samme måde

Igennem flere år har den rufferi-dømte tidligere politiker Per Zeidler arrangeret såkaldte gangbangs, altså gruppeknald.

Det afslører han selv i dokumentaren 'Afsløret', der vises onsdag klokken 21 på Kanal 5 og på dplay.

- Jeg har gjort det mindst 150 gange i otte år cirka. Jeg har en lukket mailgruppe med 125 mænd, som jeg skriver ud til, når jeg laver de her arrangementer, fortæller Per Zeidler i programmet til en undercover-journalist.

Varer i to timer

Men Zeidler stopper ikke indrømmelserne der.

Tværtimod fortæller den tidligere folketingskandidat for Liberal Alliance og byrådsmedlem i Syddjurs Kommune i detaljer, hvordan disse gangbangs oftest foregår.

- Typisk så laver jeg gangbangs, der varer 2 1/2 time. Vi kører igennem første runde på godt en time.

Nogle kan selvfølgelig holde længere, mens andre har toppet og har svært ved at komme i gang igen, men altså så er en runde og så pause på et kvarter til tyve minutter, og så går du i gang igen, forklarer Zeidler hjemme i sit hus i Hadsund, hvor arrangementerne foregår.

Sexuelle præferencer

Allerede i 2017 kunne Ekstra Bladet dog fortælle, hvordan pigerne inden 'møderne' skulle udfylde menukort. Her skulle de blandt andet sætte kryds, hvis de var indforståede med eksempelvis: ’Sex m. kondom’, ’sprøjt i mund’, ’slug’, ’deep throat - sutte pik helt til roden’.

Ekstra Bladet var i den forbindelse i kontakt med flere kilder, som fortalte, at jo flere punkter der blev tjekket af, jo flere penge ville pigerne angiveligt få.

Således blev piger bedt om at udfylde, hvad de var til, og om de var til hård eller blid sex. Ekstra Bladet er tidligere kommet i besiddelse af to af de dokumenter, som Per Zeidler betegnede som ’stamdatablad’.

Idømt betinget fængsel

I foråret 2019 faldt hammeren, og Per Zeidler og en 55-årig mand blev idømt seks måneders betinget fængsel med en prøvetid på to år for rufferi. I retten indrømmede den forhenværende politiker at have arrangeret 73 gangbangs med en fortjeneste på 200.000 kroner.

Nordjyllands Politi har oplyst til Ekstra Bladet, at man efterforsker en anmeldelse om rufferi efter at have modtaget nye oplysninger i sagen.

