Efterladt hund sultede ihjel: 'Den tyndeste jeg nogensinde har set'

Tre hunde blev efterladt til at leve i skrald og afføring uden mad eller vand. Kun én af dem overlevede

Den britiske dyrevelfærdsorganisation RSPCA har set det meste, når det kommer til misrøgtede dyr.

Alligevel blev de mildest talt chokerede i en af de seneste sager, hvor en ung kvinde i retten har fået forbud mod at holde kæledyr i 10 år, efter hun lod en af sine hunde sulte ihjel, mens to andre blev efterladt i meget kritisk tilstand og uden adgang til hverken mad eller vand.

Det skriver RSPCA selv på deres hjemmeside, og flere britiske medier som Chronicle Live har bragt historien.

Kun én hund overlevede

Garry Palmer, der er inspektør hos dyrevelfærdsoganisationen, inspicerede 19-årige Nichole Jones' forladte hjem i Ferryhill 12. januar.

Gypsy blev fundet ekstremt undervægtig i hjemmet i Ferryhill. Hun overlevede heldigvis og har siden fået et nyt hjem. Foto: RSPCA

Her fandt han en af hendes tre hunde, en lurcher ved navn Ruby, død af sult.

Garry Palmer gjorde, hvad han kunne, for at redde de to andre, lurcheren Gypsy og han-rottweileren Bronson, selvom de begge var svært undervægtige.

Bronson viste sig desværre at være så medtaget efter den behandling, han var blevet udsat for, at han måtte aflives.

- Jeg kunne se gennem vinduet, at forholdene indenfor var forfærdelige med hundeafføring og skrald flydende over det hele.

Indenfor lå, udover den døde hund Ruby, en meget svag og afkræftet Gypsy, helt krøllet sammen på sofaen. Hun bevægede sig knap nok, da Garry Palmer bankede på ruden.

- Da vi kom indenfor, fandt vi en bøtte maling, der var blevet væltet, og afslørede poteaftryk både på køkkenbordene og endda inde i det tomme køleskab. Det var en meget foruroligende scene, siger Garry Palmer.

Han beskriver den døde hund som 'den tyndeste, han nogensinde er stødt på, mens han har arbejdet hos RSPCA'.

Organisationen forsøgte at redde rottweileren Bronson, men han var for afkræftet og måtte aflives. Foto: RSPCA

- Efter min mening er det her så slemt, som det kan blive - at fratage dyr deres basale behov for mad og vand og som en konsekvens betalte en af hundene den ultimative pris, siger inspektøren.

Han fortæller, at organisationen allerede havde fat i den 19-årige ejer tilbage i september. Men det ignorerede hun og valgte i stedet at anskaffe sig en tredje hund.

Sagen var for retten i sidste uge, hvor det kom frem, at den 19-årige Nichole Jones ikke har havde nogen tidligere domme, men at hun lider af mentale problemer.

Sådan ser Gypsy ud i dag, efter at have fået et nyt hjem. Foto: RSPCA

Ved en høring tilbage i april erklærede hun sig skyldig i tre overtrædelser af den britiske Animal Welfare Act. Hun fik frakendt retten til at holde kæledyr i 10 år med mulighed for at få det ændret efter syv år.

Desuden blev hun idømt 12 ugers fængsel og et 20 dage langt rehabiliteringsforløb. Desuden skal hun betale bøder på, hvad der svarer til 4300 danske kroner.