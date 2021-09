En 32-årig mor til to små drenge frygter, at familien ender hos Islamisk Stat, fortæller hun i et interview med Ekstra Bladet i Syrien

En af de tre mødre, som Danmark efterlader i Syrien, er flere gange blevet tilbudt at blive smuglet ud af al-Roj-lejren.

Hun har indtil videre sagt nej, fordi hun ved, at hun og børnene med stor sandsynlighed ender hos Islamisk Stat.

Det fortæller den 32-årige Salma i et interview med Ekstra Bladets journalist Nagieb Khaja, der har besøgt kvinden i al-Roj-lejren, hvor hun bor med sine to drenge på henholdsvis to og fire år.



- Man får det tilbudt. Men jeg har valgt ikke at gøre det, for jeg vil gerne tilbage til Danmark. Jeg vil gerne leve et normalt liv. Muligheden for at komme ud herfra er, at man så går tilbage og bliver en del af Islamisk Stat, fortæller Salma.

Salma ønsker ikke at blive adskilt fra sine drenge på henholdsvis to og fire år. Foto: Tariq Mikkel Khan

Salma forklarer, at fristelsen for at slippe ud af lejren er stor, men at hun ikke vil tilbage til Islamisk Stat, som hun har været en del af.

- Det er småpenge, og så er man ude af det her helvede. Det ønsker alle. Det er ikke sjovt at være her. Det er meget fristende, men det er ikke noget, jeg ønsker at gøre, slår hun fast.

Hele livet i Danmark

Salma skal sammen med to andre danske mødre blive i lejren, fordi de tre kvinder - samt en yderligere, som ikke har børn - har fået frataget deres danske statsborgerskab.

Så selv om deres tilsammen fem børn har ret til at komme til Danmark, må de blive i Syrien, da det kræver, at mødrene giver afkald på børnene og lader dem rejse alene. Dette ønsker ingen af dem dog at give samtykke til.



Hun har marokkansk statsborgerskab, men hun ser ingen fremtid for den lille familie der.

- Hele mit liv er Danmark.

Efterladt mor: Islamisk Stat tilbyder at smugle os ud til dem

Føler sig statsløs

Hun føler, at fratagelsen af det danske pas har gjort hende statsløs.

- Det føles lidt som om, man ikke er ønsket nogen steder. Det er meget trist. Jeg prøver at forholde mig positivt til det. Man føler sig lidt alene, man føler sig efterladt. Jeg har ikke nogen tilknytning til Marokko. Jeg kan ikke tale sproget, siger hun, som ikke har noget forhold til Marokko.



- Jeg har været der som lille, men jeg husker ikke så meget. Ligesom alle andre, når de er på sommerferie.

Ekstra Bladets udsendte. Fotograf Mikkel Tariq Khan og journalist Nagieb Khaja

Børnene lider hårdt

Salmas drenge på to og fire år har det dårligt efter tre år i de syriske fangelejre, forklarer hun til Ekstra Bladet.



- Vi er trætte og udkørte. Flere af os er syge, siger hun.

- Den yngste har altid diarre. Han er meget underernæret. Han er lille i forhold til sin alder og har det ikke så godt. Han trives ikke i lejren, fortæller hun og beskriver, hvordan den to-årige dreng er bange for at blive adskilt fra sin mor:

- Han vågner om natten. Han er meget ekstremt tilknyttet til mig. Jeg kan for eksempel ikke gå på toilettet, uden at han skal med. Om mens jeg er indenfor, og han er udenfor, er det gråd fra start til slut.

Salma fortæller, at hun fødte ham alene i teltet, da ‘det var fredag, og alt var lukket.’

Under interviewet bliver der åbnet en dåsesodavand foran drengen, og han siger ‘brand’, da han ser det.



- Fordi han så røgen komme op her, siger han, det er brand, fordi han ser teltene brænde (i lejren, red.), forklarer hun.

Artiklen fortsætter under billedet...

I al-Roj-lejren bor kvinder og børn mere fredeligt end i den større og mere brutale al-Hol-lejr, hvor Islamisk Stat er tilstede. Foto: Mikkel Tariq Khan

Har brug for hurtig hjælp

Den danske regering sendte i foråret en task force til Syrien for at undersøge de danske kvinder og 19 børn. Den danske delegation, som blandt andet bestod af læger, besøgte også Salma i al-Roj-lejren.

- Det var meget stressende, fordi de ikke har set læger før som sådan. De var meget bange. Men de sagde, at (den yngste dreng, red.) var meget underernæret og måske lidt for tilknyttet til mig. Han har tiks. Det var meget nødvendigt, at han skulle hurtigt tilbage til Danmark og få hjælp, forklarer hun.

Med den ældste dreng på fire år ‘er det mere mentalt ud over at han også er undervægtig,’ forklarer hun.



- Han er fire, men han er som en toårig. Han sover 1-1,5 time, så vågner han og skal tjekke, om jeg er der.. Han bider negle. Han er meget bange. Han er ikke tryg. Han er angst. Ja.. kan ikke rigtig koncentrere sig i lang tid ad gangen.





De skal hjem - de skal blive Regeringen foretog i maj en kovending og besluttede efter lang tids modstand at hente 14 børn og tre danske kvinder hjem fra Syrien. De skulle være hjemtaget i begyndelsen af september, men evakueringen er udskudt til senere dette efterår. De resterende fem børn og deres mødre, der befinder sig i de syriske teltlejre, kommer ikke hjem til Danmark. Det skyldes, at myndighederne har frataget kvinderne deres danske statsborgerskab. Børnene har derimod ret til at komme til Danmark. Regeringen har også sagt, at man gerne vil hente de resterende fem børn i Syrien. Det kan dog kun ske, hvis mødrene giver samtykke til adskillelse. Det har de alle afvist.

Tager afstand fra IS-kalifat

Den 32-årige kvinde frygter, at familien ender i kløerne på Islamisk Stat, når lejrene en dag lukker, eller terrorbevægelsen overtager magten i lejrene, og at hendes drenge dermed ender som IS-krigere.

- Jeg tror, Islamisk Stat kommer og overtager. Jeg tror, de bliver taget af dem. Jeg tror, de bliver trænet af dem.

Salma fortæller, at hun har hørt beretninger i nyhederne om, at unge drenge er blevet smuglet ud af IS fra lejrene.

- Det er lidt min frygt, at de bliver taget fra mig, på nogen som helst måde, siger hun.



Går du stadig ind for et kalifat?

- Nej, come on. Nej. Overhovedet ikke.

Hvad har der fået dig til at ændre holdning til det?

- Realiteten. Livet. Logik.

Synes du selv du har gjort noget strafbart i forhold til, at du rejste ind i Syrien?

- Det var jo ikke strafbart dengang jeg kom hertil (hun indrejste i december 2014. Det blev først ulovligt i 2016 , red). Havde vi vidst det, havde vi ikke gjort det.