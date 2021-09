Efterladte børn fundet af amerikansk politi

De to børn blev fundet med en seddel. De var begge i god behold

Medarbejdere hos det amerikanske grænsepoliti gjorde tirsdag en hjerteskærende opdagelse, da de var på patrulje på Rio Grande nær byen Eagle Pass, der ligger ved grænsen mellem USA og Mexico.

Mens de var på patrulje i en båd opdagede de nemlig 'en usædvanlig farve' ved flodbanken.

Da betjentene undersøgte genstanden nærmere, opdagede de, at der var tale om to helt små børn, der var blevet efterladt.

Det oplyser U.S. Customs and Border Protection selv i en pressemeddelelse, hvor de samtidig har delt et billede af børnene og findestedet.

Søskende fra Honduras

De to børn blev straks bragt i sikkerhed, og betjentene opdagede i den forbindelse en seddel i det mindste barns lift, hvor der stod, at der var tale om en pige på to år og en dreng på tre måneder. Børnene er søskende og er fra Honduras, fremgik det af sedlen.

Patruljen gennemførte efterfølgende en grundig eftersøgning i området, men de fandt ikke andre personer.

Ingen af de to børn havde behov for lægehjælp efter opdagelsen, oplyser politiet. Der skal nu tages stilling til de to børns videre fremtid.

Det er uvist, hvad der er sket med børnenes forældre, og hvor lang tid, de har befundet sig ved floden.