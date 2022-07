Efterlod femårig: - Jeg vil ikke have ham

En kinesisk far ville ikke længere have noget med sin søn at gøre, da han fandt ud af, at han ikke var hans biologiske barn

En hjerteskærende nyhed har vakt forargelse i Kina, hvor mange mennesker er chokerede over et forældrepars opførsel.

En mand i Kina afleverede sin søn i børnehaven - men kom aldrig tilbage for at hente ham. Drengen blev efterladt med en rygsæk, der indeholdt skiftetøj og en mobiltelefon.

Det skriver South China Morning Post.

'Ikke mit barn'

Drengens lærer kontaktede forældrene og andre slægtninge, som forklarede i telefonen, at de nægtede at hente drengen.

Faren forklarede, at han efter en faderskabstest havde fundet ud af, at han ikke var den biologiske far til drengen. Og derfor ville han ikke have ham tilbage - han sagde derimod, at drengen nu var skolens problem.

Da læreren tog til det hus, hvor drengen havde boet med sine forældre, var det tomt. Man ved hverken, hvor faren eller moren befinder sig nu.

Læreren ringede til det lokale politi for at få hjælp, og de kontaktede drengens bedstefar og onkel. De nægtede også at tage den lille dreng til sig.

Ifølge den kinesiske radiostation Nanning Radio og flere tv-stationer forventes drengens mor at hente ham i denne uge.