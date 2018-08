Efterlyser dansk hundeejer: Siff fundet strejfende i Rom

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Et hundeinternat i Italiens hovedstad Rom efterlyser ejeren af blandingshunden Siff, som er blevet fundet strejfende i Rom.

Ifølge internatet skal ejeren findes i Danmark. Internatet har sat sig i forbindelse med foreningen Efterlyste Kæledyr, som har bragt en efterlysning på sin hjemmeside.

Ifølge kontaktforbindelsen hos det italienske hundeinternat blev Siff fundet af politiet i Rom 3. juli. Hun strejfede omkring tæt på Vatikanstaten, oplyses det.

Siff havde halsbånd på, hvor hendes navn og et dansk mobiltelefonnummer fremgår. Det har vist sig, at mobiltelefonnummeret ikke gav pote. Siff var også chippet. Og her har det vist sig, at den registrerede ejer er afgået ved døden.

- Telefonnummeret har vist sig at ende blindt, idet det tidligere tilhørte den mand, der er død. Nu er telefonnummeret overtaget af en anden, der ikke har noget som helst med det her at gøre, siger Lotte Fogh, der er frivillig hos Efterlyste Kæledyr.

Ansatte på det italienske hundeinternat har taget et billede af Siffs halsbånd og navneskilt. Ekstra Bladet har valgt at sløre telefonnummeret, da det nu tilhører en helt uvedkommende mand. Privatfoto

Lotte Fogh fortæller, at Siff meget vel kan have fået en ny ejer, og at den nye ejer ikke har fået kontaktet hunderegistreret for at få omregistreret ejerskabet.

- Men det er mærkeligt, at man i den forbindelse ikke har givet hende nyt halsbånd med oplysninger på den nye ejer, siger Lotte Fogh.

Det er indtil videre fuldstændig uklart, hvordan Siff er havnet i Italien.

- Man kan forestille sig meget. Hun kan være taget med en langturschauffør. Hun kan også være blevet stjålet. Og så kan man forestille sig, at hendes ejer måske har været bosiddende i Rom. Eller at ejeren midlertidigt har haft adresse i Rom, siger Lotte Fogh.

Siff beskrives som en mellemstor blandingshund mellem en retriever og en labrador. Hun vurderes til at være mellem tre og fem år og vejer mellem 15 og 20 kilo.

Ud fra billederne at dømme lader det til, at Siff har det godt. Hun lader ikke til at have lidt nogen nød, selv om hun ikke kan finde sin ejer. Privatfoto

Ud fra billederne at dømme lader det til, at Siff har det godt og har appetit på livet.

Ifølge Efterlyste Kæledyr har Siff's tidligere og nu afdøde ejer haft bopæl ved Hasle på Bornholm. Forsvundne Kæledyr har fundet frem til afdødes Facebook-adresse og er i færd med at kontakte folk fra den pågældendes venneliste.

Hvis man mener at kende til Siff eller ejerskabet af hende, kan Efterlyste Kæledyr kontaktes på telefonnummer 51 66 67 85.