Efterlyser ejer af værdifuld ballon

Et ægtepar fandt og indleverede en heliumballon, der indeholdt 1000 kroner. Nu efterlyser politiet ejeren

Et ægtepar fra Nyborg-området oplevede ifølge Fyns Politi et berømt ordsprog i sin reneste form: Der dumpede penge ned fra himlen.

Nærmere bestemt fandt de en heliumballon, som viste sig at indeholde 1000 danske kroner.

Ægteparret, der kommer fra Skabohuse, har indleveret ballonen med pengene i til Fyns Politi, der nu efterlyser ejeren. Det skriver politikredsen i et opslag på Facebook.

Fyns Politi kommer ikke med et nærmere signalement af ballonen, men skriver, at de gætter på, at den kunne tilhøre en konfirmand fra Nyborg-området.

'Nærmere beskrivelse af ballon og indhold holder vi for os selv, så vi lettere kan identificere rette ejer,' skriver politiet.

Har du mistet din pengeballon, kan du kontakte politiet på 114.