Efterlyser lottomillionærer: Er det dig?

Har du spillet Lyn Lotto i weekenden, kan det give rigtig god mening at kaste et ekstra blik på lottosedlen, før du krøller den sammen og kyler den i skraldespanden.

To danskere har nemlig vundet en million kroner hver i den såkaldte millionærchance, og nu leder Danske Spil efter de heldige personer, som nu kan bryste sig af titlen lottomillionær.

Danske Spil oplyser, at den ene million blev vundet på en Lyn Lotto-seddel købt i Superbrugsen i Bramming, mens den anden blev vundet på en Lyn Lotto-seddel købt i Meny i Vorup ved Randers.

Der var ikke nogen af lørdagens spillere, der ramte syv rigtige, men de to lottospillere var altså så heldige at vinde millionen i ekstratrækningen Millionærchancen.

En gevinst på en million kroner, som hver uge uddeles til to heldige danskere, som har spillet lotto i løbet af den forgangne uge.

Og derfor er det altså vigtigt, at man ikke bare tjekker tallene for syv rigtige for derefter at kassere sedlen.