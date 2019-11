Efterlyser millionær: Tjek din kupon!

Det er en god idé at gå ned og få tjekket din lottokupon. Det kan nemlig være dig, der har vundet seks millioner i fredagens Eurojackpot.

Danske Spil efterlyser således en heldig lottospiller, der i fredags ramte plet og vandt 5.936.559 kroner. Vinderkuponen blev spillet i en Spar-købmand på Langegade i den fynske by Kerteminde.

Derfor opfordrer Danske Spil til, at man hurtigst muligt bevæger sig ud ad døren og går ned i den lokale købmand for at tjekke, om man er den heldige vinder.

- Vi anbefaler, at du går ned og får tjekket din kupon hurtigst muligt. Vi er klar over, at folk lige skal have tid til at få tjekket deres kuponer, og vi har derfor ingen bekymringer for, at vi ikke skulle finde den heldige vinder, siger pressemedarbejder i Danske Spil Camilla Cornelius til Ekstra Bladet.

Milliongevinsten var dog ikke førstepræmien i Eurojackpot-puljen, men derimod andenpræmien.

Førstepræmien lød på hele 501 millioner kroner. Derfor er der håb endnu for de mange lottospillere, som har en drøm om at blive mangemillionær.

I næste uge vil førstepræmien i Eurojackpot-puljen nemlig stige til hele 570 millioner kroner.

Danske Spil forventer at have vundet den heldige vinder inden for de nærmeste dage.

