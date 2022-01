Efterlyser sin tamme ræv

Maximillian Budek nåede kun at have sin tamme ræv i fem dage. Den sjette nat lykkedes det det lille dyr at åbne en dør og smutte ud i friheden på det sydlige Lolland.

- Jeg har en terrassedør med vippehåndtag, som ikke kan låses rigtigt. Den åbnede hun, mens jeg sov, efter at være brudt gennem to babylåger. Jeg havde opdelt huset, så hun og hunden ikke kunne genere hinanden om natten, fortæller den ulykkelige ejer.

Først fire timer senere, opdagede Maximilliam Budek, at døren stod åben, og den nye beboer var forsvundet.

Fri på Lolland

Den unge ræv stak af natten til 17. december fra den lille by Tillitse ved Dannemare på Lolland. Hun er sidst set ved Rødby for en uge siden. Ejerens store bekymring er, om hun bliver kørt over eller skudt af en lidt for ivrig jæger, så han appellerer til, at man ikke skyder eller skader hende, hvis man møder hende.

Maximilliam Budek nåede kun at have sin nye lille ræv i fem dage, så området i Tillitse og Rødby, hvor hun sidst er set, er helt ukendt for det nataktive dyr. Privatfoto

- Hun er altså ikke farlig eller aggressivt anlagt på nogen måde, heller ikke overfor hunde, siger han og opfordrer til, at man ikke forsøger at fange den, men hurtigt ringer til ham, hvis man ser sølvræven, der ved sin farve og pels skiller sig noget ud fra vilde ræve.

- Skulle man se hende, vil jeg meget gerne kontaktes, da hun nok ikke vil lade hvem som helst komme tæt på hende. Allerhelst håber jeg, at man finder hende i et skur eller garage, hvor man kan lukke hende inde og vente, til jeg kommer og henter hende, siger han.

Sky, men vant til mennesker

Ræven, der endnu ikke har fået et navn, er født og opvokset i fangenskab, så håbet er, at den vil opsøge mennesker for at få mad.

Den unge lollander har ikke opgivet håbet om at få sin ræv hjem, men han frygter, at jægere vil skyde hende, før han fanger hende. Privatfoto

- Jeg fik hende fra en dyrepark, hvor hun ikke blev lukket ind i flokken af de andre.

- Jeg valgte at få en ræv, fordi jeg har ledt i flere år uden held, og jeg godt kunne tænke mig at min hund fik selskab at lege med. Så da jeg fandt en mulighed for at hente en ræv, kørte jeg til Nordjylland og hentede hende, siger den unge lollænder.

Ser du den efterlyste sølvræv, kan du kontakte Maximillian Budek på Facebook eller på telefon 28 18 87 77.